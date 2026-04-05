El gasto publicitario en Japón supera por primera vez los 8 billones de yenes

Las personas que han dejado de leer periódicos y revistas, y de ver la televisión, consumen ahora contenidos a través de internet. El sector de la publicidad en línea está experimentando un auge sin precedentes.

Dentsu ha publicado los resultados de su encuesta anual sobre el gasto publicitario total (estimado) en Japón, que en 2025 alcanzó los 8 billones 623.000 millones de yenes, un 5,1 % más que el año anterior, y batió el récord histórico por cuarto año consecutivo. El crecimiento se ha visto impulsado por la aceleración de la inversión digital gracias a los buenos resultados de las empresas, así como por la celebración de grandes eventos.

Los gastos publicitarios en Japón se dividen a grandes rasgos en tres categorías: “los cuatro medios de comunicación tradicionales (televisión, radio, revistas y periódicos)”, “internet (medios web, plataformas de venta de productos, etc.)” y “medios de promoción (publicidad exterior, en el transporte público, encartes, publicidad directa, etc.)”.

El gasto publicitario en los cuatro medios de comunicación en masa ascendió a un total de 2,298 billones de yenes (un 98,4 % respecto al año anterior), manteniéndose prácticamente estable. El gasto en publicidad en internet registró un fuerte crecimiento, alcanzando los 4,045 billones de yenes (un 110,8 % respecto al año anterior), y superó por primera vez el 50 % del gasto publicitario total. El gasto en medios de promoción ascendió a 1,7184 billones de yenes (un 102,0 % respecto al año anterior), lo que supone un crecimiento positivo por tercer año consecutivo.

Contribución de grandes eventos como la Exposición Universal y el Campeonato Mundial de Atletismo

En cuanto a la publicidad en los cuatro medios de comunicación tradicionales, se vio afectada por la incertidumbre de la situación mundial y el impacto del encarecimiento de los precios debido a la depreciación del yen, lo que provocó un estancamiento, especialmente en la publicidad en prensa. Por otro lado, la publicidad en internet contribuyó a la expansión del mercado en su conjunto, impulsada por el aumento de la demanda de anuncios verticales de vídeo en las redes sociales y de anuncios de vídeo en televisores conectados a internet. Al igual que el año anterior, la expansión en los medios de audio, encabezados por los podcasts, también ha sido favorable. Con la mayor difusión del comercio electrónico, la publicidad en plataformas de comercio electrónico de productos físicos también registró un crecimiento de dos dígitos.

En cuanto a los medios promocionales, aumentaron la publicidad exterior y en el transporte, así como los puntos de venta, debido al incremento de la demanda de turismo receptivo. La celebración de grandes eventos como la Exposición Universal de Osaka-Kansai y el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025, así como la renovación y remodelación de grandes instalaciones comerciales, como hoteles, y la reurbanización de las ciudades, también tuvieron un efecto positivo y contribuyeron al crecimiento general.

Material de referencia (en japonés)

Gasto publicitario en Japón en 2025, Dentsu

(Imagen del encabezado: Pixta.)