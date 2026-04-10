La caída de la natalidad es la norma: los jóvenes japoneses renuncian al matrimonio y a tener hijos

Los jóvenes japoneses de 18 años que han crecido en hogares de bajo nivel socioeconómico parecen incapaces de plantearse de forma realista el matrimonio, o la maternidad y paternidad.

Japón es uno de los países del mundo donde el envejecimiento de la población y la baja natalidad avanzan con mayor rapidez. En la Encuesta sobre la conciencia de los jóvenes de 18 años, que la Fundación Nippon lleva a cabo de manera periódica para comprender las opiniones y los patrones de comportamiento de los jóvenes, se preguntó a un grupo de jóvenes, entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2025, sobre su proyecto de vida, incluyendo el matrimonio y la crianza de los hijos. Al comparar los resultados con los de la encuesta realizada en diciembre de 2022 sobre el mismo tema saltan a la vista las diferencias.

El porcentaje de quienes respondieron que “desean casarse en el futuro” (sumando las respuestas “deseo casarme” y “más bien deseo casarme”) se redujo en 7,4 puntos, situándose en el 58,1 % del total. Al clasificar a los encuestados de forma simplificada en cuatro grupos de 0 a 3 puntos según el nivel socioeconómico de su hogar (cuanto mayor es el número, mayor es la riqueza) y analizar los datos, se observó que la intención de casarse en el grupo de “0 puntos” era del 49,2 %, por debajo del 50 %, y notablemente inferior a la de los demás grupos.

No se trata de un deseo, sino de la respuesta: “Creo que me casaré” (suma de las respuestas “seguro” y “probablemente”), se situó en el 44,8 %, lo que supone un descenso de 6,2 puntos con respecto al total. Por nivel socioeconómico, en los grupos relativamente acomodados (los de 2 y 3 puntos), el total de quienes creen que se casarán se situó en torno al 52 %, mientras que en el grupo de “1 punto” fue del 46,5 % y en el de “0 puntos” del 37,5 %, lo que pone de manifiesto que la situación económica familiar está estrechamente relacionada con la viabilidad del matrimonio.

El porcentaje de personas que “desean tener hijos en el futuro” (suma de las respuestas “deseo tenerlos” y “más bien deseo tenerlos”) también se redujo en 7,1 puntos en el conjunto de la población, situándose en el 51,5 %. A pesar de que el Gobierno ha puesto en marcha todo tipo de medidas para contrarrestar la baja natalidad, estas no están sirviendo de incentivo para que las generaciones más jóvenes tengan hijos. Al igual que ocurre con el deseo de casarse, los grupos con un estatus socioeconómico más bajo muestran un menor deseo de tener hijos.

El porcentaje de quienes creen que realmente tendrán hijos (suma de las respuestas “seguro” y “probablemente”) descendió entre los encuestados hasta el 38,9 %, lo que supone una caída de 6,7 puntos con respecto a la encuesta anterior. Por nivel socioeconómico, el grupo de 3 puntos se situó en el 51,4 %, el de 2 puntos en el 40,4 %, el de 1 punto en el 40 % y el de 0 puntos en el 33,4 %. Además, en el grupo de 0 puntos, el 41,5 % respondió “No lo sé / No lo he pensado”, lo que indica que la posibilidad de tener hijos es extremadamente remota.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Photo AC.)