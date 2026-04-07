Pese a la reforma propuesta por el Gobierno de Japón, pocos empleados desean trabajar más horas

Aunque el Gobierno de Japón pretende impulsar la “Reforma para los que quieren trabajar” mediante la flexibilización de los límites máximos de las horas de trabajo, una encuesta del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar sugiere que solo el 10 % de los trabajadores desea incrementar su jornada laboral.

El 90 % considera que el límite actual es adecuado

Como parte de la “Reforma del estilo de trabajo” iniciada en 2019, el Gobierno implementó restricciones para combatir las muertes por exceso de trabajo (karōshi), fijando el límite de las horas extraordinarias en 45 horas mensuales como norma general. En respuesta, el Partido Liberal Democrático propuso el año pasado la “Reforma para los que quieren trabajar” como medida contra la escasez de mano de obra, argumentando que “las regulaciones dificultan el trabajo a quienes desean trabajar”, por lo que la primera ministra Takaichi Sanae ha dado instrucciones para estudiar la flexibilización de dichas normas.

Tras cinco años de la entrada en vigor de la Ley de Reforma del Estilo de Trabajo, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar realizó en octubre del año pasado una evaluación general de la situación por medio de una encuesta a 3.000 trabajadores de todo el país.

Según los resultados, el porcentaje de quienes desean “aumentar” o “aumentar un poco” sus horas de trabajo se limitó al 10,5 %, mientras que los que desean “reducirlas” o “reducirlas un poco” ascendieron al 30 %. Por su parte, el 59,5 % afirmó que “está bien como está”.

Al preguntar a quienes desean aumentar sus horas por sus motivos para ello (respuesta múltiple), las razones más frecuentes fueron “querer ganar mucho dinero” (41,6 %), “querer trabajar a su propio ritmo” (19,7 %) y que “la situación económica familiar es difícil sin el dinero de las horas extra” (15,6 %).

Además, la encuesta indica que el 65,6 % de los consultados considera que la duración adecuada de las horas extraordinarias es de “20 horas o menos”; esta cifra alcanza el 93 % si se incluye el rango de “45 horas o menos”, que es el límite legal general actual.

Dado que solo el 7 % de las personas considera adecuado superar el límite de “más de 45 horas”, se puede observar que, al menos desde la perspectiva de los trabajadores, existe poca demanda para flexibilizar dicho tope. La legislación actual permite, bajo circunstancias excepcionales y de carácter temporal, y según previo acuerdo entre patronal y trabajadores, ampliar las horas extras más allá del límite; no obstante, superar las 45 horas mensuales solo se permite hasta seis meses al año, con un promedio de varios meses que debe ser inferior a las 80 horas, entre otras condiciones.

Material de referencia (en japonés)

Resultados de la encuesta de inspección general tras cinco años de la entrada en vigor de la Reforma del Estilo de Trabajo, Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

(Imagen del encabezado: PhotoAC.)