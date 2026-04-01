La grulla de coronilla roja deja de ser una especie amenazada tras años de esfuerzos de conservación

La grulla de coronilla roja o grulla de Manchuria (tanchō) ocupa un lugar privilegiado en el corazón de los japoneses. El Ministerio de Medioambiente de Japón ha rebajado la categoría de estas aves de “amenazadas” a “casi amenazadas”, debido al bajo riesgo de extinción.

El riesgo de extinción es bajo

El 17 de marzo, el Ministerio de Medioambiente publicó la actualización de su Lista Roja de fauna silvestre amenazada. La grulla de coronilla roja o grulla de Manchuria (Grus japonensis), designada Monumento Natural Especial del país, ha dejado de ser considerada una especie en peligro de extinción debido a la recuperación de sus poblaciones. Su estatus se ha reducido un nivel, pasando a la categoría de “especie casi amenazada” (lo que implica que el riesgo de extinción actual es bajo).



Grullas de coronilla roja agrupadas en un punto de observación al norte del humedal de Kushiro (pueblo de Tsurui, distrito de Akan, Hokkaidō; fotografía tomada el 30 de enero de 2026) (Jiji)

Se creía que la grulla de Manchuria se había extinguido debido a la caza excesiva durante la era Meiji (1868-1912); sin embargo, en 1924 se descubrieron varias decenas de ejemplares en las zonas más remotas del humedal de Kushiro. En el año fiscal 1952, cuando la “grulla de Kushiro” fue declarada Monumento Natural Especial, el censo invernal solo contabilizó 33 ejemplares. Posteriormente, los esfuerzos de protección y alimentación por parte de voluntarios, centrados en el pueblo de Tsurui y la antigua localidad de Akan (integrada en la ciudad de Kushiro en 2005), se intensificaron. En el censo del año fiscal 2024 (realizado a finales de enero de 2025), se confirmaron 1.927 ejemplares, lo que permitió evaluar el riesgo de extinción como bajo.

La grulla de coronilla roja es una gran ave zancuda que habita en el este de Asia y el sureste de Rusia. Bajo el dicho “la grulla vive mil años, la tortuga diez mil”, simboliza la longevidad y se utiliza como motivo de buen augurio en emblemas familiares (kamon), papel decorativo ceremonial (noshigami) y cordones ornamentales (mizuhiki), siendo un ave sumamente familiar para los japoneses. Utagawa Hiroshige, maestro del ukiyo-e de finales del periodo Edo, retrató en sus Cien famosas vistas de Edo a estas grullas cuando migraban a la antigua capital, lo que demuestra que antaño también habitaban en Honshū. Cabe destacar que su nombre en kanji, tanchōzuru, se compone de los caracteres “rojo” (tan) y “cima” (chō), en alusión a su coronilla carmesí.



(PhotoAC)



Un ciervo de Ezo que se ha acercado al lugar de alimentación de las grullas de coronilla roja (2017, fotografía de la redacción de nippon.com)

Material de referencia

Imagen del encabezado: PhotoAC.