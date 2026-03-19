El despliegue de las Fuerzas de Autodefensa de Japón en apoyo de Estados Unidos

La opinión pública está pendiente de si la primera ministra Takaichi se comprometerá o no a que las Fuerzas de Autodefensa contribuyan a mantener el estrecho de Ormuz libre para el tráfico marítimo. Repasamos algunas operaciones militares en las que Japón se ha unido a Estados Unidos.

Las Fuerzas de Autodefensa en el extranjero

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas de Autodefensa de Japón se han centrado principalmente en el archipiélago japonés y sus aguas territoriales, así como en la participación en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. No obstante, en ocasiones han ido más allá, apoyando a las fuerzas de EE. UU., su único aliado militar.

Mientras la primera ministra Takaichi Sanae se prepara para su cumbre del 19 de marzo de 2026 con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington D. C., muchos esperan que la parte estadounidense solicite la participación japonesa en operaciones destinadas a permitir la navegación por el estrecho de Ormuz. ¿Se comprometerá la líder japonesa a prestar la ayuda de la Fuerza Marítima de Autodefensa en el conflicto en curso entre EE. UU. e Irán, añadiéndose a la lista que figura a continuación?

Dragaminas de la Fuerza Marítima de Autodefensa en el golfo Pérsico (1991)

Tras la invasión de Kuwait por parte de Irak en agosto de 1990, una fuerza multinacional se organizó bajo liderazgo estadounidense para contraatacar a Saddam Hussein. La Guerra del Golfo comenzó en enero de 1991, con operaciones aéreas y terrestres que lograron liberar Kuwait al mes siguiente. Japón aportó 13.000 millones de dólares para las operaciones, pero no envió personal, lo que dio lugar a críticas en los medios de comunicación y en el Congreso de EE. UU., donde se habló de la “diplomacia del talonario” del país. En abril de 1991, tras alcanzarse un alto el fuego, Japón aprobó el envío de seis dragaminas de las Fuerza Marítima de Autodefensa al golfo Pérsico; de junio a septiembre de ese año participaron en operaciones de desminado. Esto marcó el primer despliegue en el extranjero de las Fuerzas de Autodefensa clasificado como una “medida especial”, es decir, una misión específica y de duración limitada aprobada mediante legislación, en virtud de la Ley de las Fuerzas de Autodefensa.

Apoyo en la retaguardia en la guerra contra el terrorismo (2001–2010)

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush declaró la “guerra contra el terrorismo” y pidió apoyo internacional. Existían expectativas especialmente altas de que Japón aportara personal. El vicesecretario de Estado Richard Armitage, conocido por su experiencia en asuntos japoneses, instó a Japón a “dar la cara” asumiendo un papel más significativo. El Gobierno del primer ministro Koizumi Jun’ichirō logró la aprobación de la Ley de Medidas Especiales Antiterroristas. Limitadas por las restricciones constitucionales sobre sus actividades, las fuerzas japonesas no pudieron participar en combate, por lo que Japón se centró en operaciones de reabastecimiento y otras tareas de apoyo en la retaguardia, con buques de suministro de la Fuerza Marítima de Autodefensa proporcionando diésel y combustible de aviación sin coste a las fuerzas multinacionales que operaban en el mar Arábigo y el océano Índico.

Cooperación en la reconstrucción de Irak (2004–2009)

La “coalición de los dispuestos” liderada por EE. UU., que incluía fuerzas de Reino Unido, Australia, Polonia y otros países, invadió Irak en 2003 con el argumento de que el país poseía armas de destrucción masiva, poniendo fin al régimen de Saddam Hussein. La administración Bush solicitó con insistencia la presencia de tropas japonesas sobre el terreno, y el Gobierno de Koizumi respondió con la Ley de 2003 sobre Medidas Especiales para la Asistencia Humanitaria y la Reconstrucción en Irak, que permitió el envío de efectivos de las Fuerzas de Autodefensa japonesas a Irak durante la fase de reconstrucción tras el fin de los combates. Hasta 2006, personal de la Fuerza Terrestre de Autodefensa participó en actividades humanitarias en torno a una base establecida en Samawah, en el sur de Irak, una zona relativamente estable del país. Por su parte, la Fuerza Aérea de Autodefensa operó desde Kuwait, transportando suministros y personal para la fuerza multinacional que trabajaba en la restauración de la seguridad en Irak.



El Coronel de la Fuerza Terrestre de Autodefensa Satō Masahisa, comandante de la misión japonesa de reconstrucción en Irak, habla con representantes locales sobre el estado de un puente cerca de Samawah el 26 de enero de 2004. (© Jiji)

Despliegue en Oriente Medio cerca de Ormuz (2020–)

Tras una serie de ataques contra petroleros en y alrededor del golfo Pérsico en 2019, la Administración del presidente estadounidense Donald Trump solicitó cooperación para una operación destinada a mantener la seguridad en el estrecho de Ormuz. Japón, que trataba de evitar perjudicar su relación con Irán, optó por no participar directamente en dicha iniciativa, señalando que en su lugar llevaría a cabo su propia operación de recopilación de información. Se desplegaron buques de escolta de la Fuerza Marítima de Autodefensa y aeronaves de patrulla antisubmarina en el golfo de Omán y el norte del mar Arábigo, donde oficialmente continúan su misión de supervisar la situación de los buques relacionados con Japón y vigilar posibles embarcaciones y aeronaves sospechosas, en virtud del artículo 4 de la Ley de Establecimiento del Ministerio de Defensa, que regula las actividades de investigación y estudio de las Fuerzas de Autodefensa.

Material de referencia

Medidas adoptadas en virtud de la Ley de Medidas Especiales de Ayuda Humanitaria y Reconstrucción de Irak (en japonés), del Ministerio de Defensa.

(Imagen del encabezado: un buque de aprovisionamiento de la Armada de los Estados Unidos, a la izquierda, y el buque de aprovisionamiento Hamana de la Fuerza Marítima de Autodefensa realizan un trasvase de combustible en el mar Arábigo durante las operaciones antiterroristas de diciembre de 2001. Imagen cedida por la Fuerza Marítima de Autodefensa; © Jiji.)