Haneda, el aeropuerto más limpio del mundo por undécimo año consecutivo

El Aeropuerto de Haneda vuelve a liderar la categoría de limpieza en la clasificación Skytrax y se mantiene entre los tres mejores aeropuertos del mundo en 2026. Narita también destaca con el mejor personal aeroportuario a nivel global.

La limpieza es el punto fuerte de Japón

En la clasificación general de los World Airport Awards 2026 publicados por la consultora británica Skytrax, Haneda mantuvo el tercer lugar obtenido el año anterior. Narita ocupó la quinta posición, mientras que el Aeropuerto Internacional de Chūbu se situó en el duodécimo puesto. El Aeropuerto Internacional de Kansai descendió hasta la 25.ª posición.

Haneda se coronó por undécimo año consecutivo como líder en la categoría “Aeropuertos más limpios del mundo”, que valora la higiene y el confort de las instalaciones. Además, revalidó por octavo año seguido el primer puesto en “Mejor PRM e instalaciones más accesibles”, que premia la asistencia a pasajeros que requieren ayuda para desplazarse, como personas mayores o con discapacidades, y mantuvo por decimocuarto año la primera posición en “Mejores aeropuertos regionales del mundo” por sus servicios nacionales. Narita, quinto en la general, lideró la categoría “Mejor personal de aeropuerto del mundo”, que evalúa la calidad del servicio de su personal.

La limpieza minuciosa y esmerada parece ser el punto fuerte de Japón. En la categoría de limpieza mundial, Narita quedó en cuarto lugar, Kansai en séptimo y Fukuoka en octavo. En cuanto a aeropuertos con menos de 30 millones de usuarios, los dos primeros puestos en limpieza fueron para Shin-Chitose y Chūbu, con Osaka Itami en cuarta posición.

Los 10 mejores aeropuertos de la clasificación internacional de 2026

1.º Aeropuerto Internacional de Changi (Singapur)

2.º Aeropuerto Internacional de Incheon (Corea del Sur)

3.º Aeropuerto de Haneda (Japón)

4.º Aeropuerto Internacional de Hong Kong (Hong Kong)

5.º Aeropuerto de Narita (Japón)

6.º Aeropuerto Charles de Gaulle (Francia)

7.º Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci (Italia)

8.º Aeropuerto de Estambul (Turquía)

9.º Aeropuerto de Múnich (Alemania)

10.º Aeropuerto de Vancouver (Canadá)

Fuente: Skytrax.

El Aeropuerto de Changi, en Singapur, encabezó la lista por segundo año consecutivo. El Aeropuerto Internacional Hamad de Doha (Catar), que solía competir por el primer puesto con Changi, no participó en esta edición debido a la inestabilidad política en Oriente Medio.

Materiales de referencia (en inglés)

(Imagen del encabezado: PhotoAC.)