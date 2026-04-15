Récord histórico de objetos perdidos en Tokio en 2025: 4.500 millones de yenes en efectivo

Según el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, el número de objetos perdidos y olvidados entregados a las autoridades de Tokio durante el año 2025 ascendió a 4.538.244 unidades (3,0 % más que el año anterior). De esta cifra, el dinero en efectivo sumó un total de 4.508.820.000 yenes, lo que representa un aumento del 0,5 %.

2025 marca un récord histórico en la cantidad de dinero en efectivo entregada a la policía de Tokio, por cuarto año consecutivo. Por otro lado, el monto total denunciado por los ciudadanos como perdido fue de 8.325 millones de yenes; un simple cálculo indica que el 54,2 % del dinero extraviado terminó siendo entregado a la policía.

El volumen total de objetos y pertenencias entregados en las dependencias policiales alcanzó las 4.850.775 unidades, un 2,0 % más que el periodo anterior. Al analizar las categorías principales, la más numerosa fue la de “documentos de identidad”, que incluye licencias de conducir y tarjetas de crédito, con 819.602 unidades (el 16,9 % del total). Le siguen los “documentos de valor”, como tarjetas de transporte (tarjetas IC), abonos de transporte y vales de regalo, con 471.399 unidades (9,7 %); “ropa y calzado” con 460.667 unidades (9,5 %); “aparatos electrónicos” con 403.708 unidades (8,3 %); y “carteras” con 338.104 unidades (7,0 %).

Pérdida de teléfonos móviles: 610 unidades al día

El número de teléfonos móviles que los propietarios denunciaron como extraviados fue de 225.236, lo que supone una media diaria de más de 610 dispositivos. En contrapartida, la cantidad de terminales entregados a la policía como objetos hallados fue de 144.381. Al final, aproximadamente la mitad, unas 119.516 unidades, regresaron a manos de sus dueños.

Según la normativa policial, si el propietario de un objeto hallado no aparece tras un periodo de tres meses, el derecho de propiedad se transfiere a la persona que lo encontró. No obstante, si transcurre un periodo adicional de dos meses sin que quien hallara el objeto lo reclame, la propiedad pasa de este a la prefectura correspondiente.

En cuanto a la situación del dinero en efectivo entregado en 2025, de los 4.500,7 millones yenes gestionados, se devolvieron alrededor de 3.229,6 millones de yenes a sus dueños originales. Por su parte, 586,8 millones de yenes fueron entregados a quienes los encontraron, mientras que 682,3 millones de yenes pasaron a formar parte del patrimonio de la metrópoli de Tokio.

Material de referencia (en japonés)

Estado de la gestión de objetos perdidos (durante el año 2025), Departamento de Policía Metropolitana de Tokio.

(Imagen del encabezado: Pixta.)