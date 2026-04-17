Cápsulas con juguetes que cautivan a los adultos: la emoción irresistible de lo inesperado

De niños, muchos suplican a sus padres para que les dejen probar suerte una vez con las máquinas de cápsulas de juguete, las famosas gacha-gacha. De adultos, ya con su propio dinero, hay quienes sucumben a la tentación no solo una vez, sino dos o tres o más...

Bandai Spirits, empresa de juguetes y hobbies, realizó una encuesta sobre los “artículos aleatorios”, juguetes en cápsulas y sorteos de artículos de personajes en los que se desconoce el contenido del premio. El estudio contó con las respuestas de 1.032 hombres y mujeres de entre 18 y 59 años.

El mayor atractivo de estos artículos es, sin duda, el “sentimiento de emoción y entusiasmo”, citado por el 45,7 %. Le siguen la “alegría de conseguir el objeto deseado” (40,3 %), el “precio asequible” (26,3 %) y el hecho de que “comprar en sí mismo es un juego” (26,0 %). También hay un 23,5 % de personas no exigentes que afirman que “cualquier premio que me toque me hace feliz”, lo que sugiere que, más allá de la obtención del producto, la gran fascinación reside en la emoción obtenida como experiencia.

Los que compran “con un objetivo claro” y los que compran “por impulso”

En cuanto al propósito o motivo de compra, la opción “cuando se lanzan productos de mis personajes favoritos” fue la más votada con diferencia, alcanzando un 47,3 %. Por otro lado, no son pocas las respuestas que mencionan factores como “lo vi por casualidad en la tienda”, “probar suerte” o “un capricho para mí mismo”, con más del 20 % cada una. Parece que los consumidores se dividen en dos grupos: aquellos que recopilan información y compran con el objetivo de obtener artículos de su personaje preferido, y quienes compran de forma fortuita o impulsiva.

El lugar de compra más frecuente son las “tiendas especializadas”; si sumamos las “tiendas de personajes”, “tiendas generales de anime y hobbies” y “tiendas oficiales en línea”, donde el componente otaku es más fuerte, estas representan casi el 50 % del total. En contraste, la suma de “tiendas de 24 horas”, “supermercados” y “tiendas de electrónica” supone el 40 %. Estos resultados también reflejan la división entre el grupo que compra con un propósito definido y aquel que prueba suerte de manera informal en los lugares que visita.

Las cápsulas con juguetes gozan de una popularidad abrumadora

El 63,3 % de los encuestados afirmó haber comprado algún artículo aleatorio “al menos una vez al mes” durante el último año. Esto demuestra que estos productos se han extendido como una nueva forma de entretenimiento entre los adultos, y ya no se limitan a los niños.

En cuanto a los artículos adquiridos, los “juguetes en cápsulas” ocupan el primer lugar de forma destacada. Les siguen los “sorteos de artículos de personajes”, los “shokugan” (dulces que incluyen un juguete), las “tarjetas coleccionables” o “artículos” con contenido oculto, y las “bombas de baño” que revelan un premio al disolverse.

Respecto a la cantidad de unidades por compra, mientras que menos del 20 % adquiere solo “un artículo”, las categorías de “dos artículos” y “tres artículos” superan el 20 % cada una, y más del 35 % compra “cuatro o más”, lo que indica que la mayoría de la gente compra varias unidades de forma desenfadada.

Más de la mitad de los encuestados utiliza los objetos obtenidos para “decorar la habitación”, seguidos de quienes los destinan a su “colección (conservándolos con cuidado)” o los “cuelgan en bolsos o teléfonos inteligentes”. Tras la emocionante experiencia de la compra, los compradores disfrutan contemplando o llevando consigo sus artículos obtenidos, integrando la adquisición de estos artículos aleatorios como parte de sus actividades de apoyo a sus personajes favoritos (oshikatsu).

Material de referencia (en japonés)

Encuesta a adultos, Bandai Spirits.

(Imagen del encabezado: Pixta.)