Salmón: el ingrediente favorito en el ‘sushi’ de cinta transportadora por 15 años consecutivos

El sushi, en su día sinónimo de la comida lujosa y exclusiva, se ha transformado hoy en un plato popular asequible y sencillo gracias a los restaurantes de sushi en cinta transportadora (kaitenzushi).

En la Encuesta sobre la situación real de los consumidores de sushi en cinta transportadora que realiza anualmente Umios (antigua Maruha Nichiro, que cambió su nombre comercial en marzo de 2026), el salmón arrasó como el ingrediente que los clientes comen con más frecuencia con un 47,7 %. Esta cifra supera por más de 11 puntos porcentuales al segundo puesto, el maguro (atún rojo, de carne magra). El salmón mantiene el liderato por decimoquinto año consecutivo. Entre las razones de su popularidad destacan su excelente relación calidad-precio y su sabor graso y delicioso a un coste reducido, factores muy valorados por el ahorro que suponen para el bolsillo.

En cuanto al gasto por persona en los restaurantes de sushi, la opción más común fue “entre 1.000 y menos de 2.000 yenes”, con un 45,7 %, situándose la media en 1.980 yenes. Cabe destacar que el número medio de platos consumidos es de 9,9. Si se comen unos diez platos con un presupuesto de 2.000 yenes, resulta difícil optar por el uni (erizo de mar) o el ōtoro (atún graso de alta calidad). Por ello, el salmón se convierte en una opción imprescindible.

Hokkaidō se posicionó como la prefectura líder indiscutible a la que los encuestados desearían ir a comer sushi (excluyendo su lugar de residencia), con 1.269 votos. Esta cifra casi triplica los 445 votos obtenidos por la prefectura de Ishikawa, que ocupa el segundo lugar. Rodeada por el océano Pacífico, el mar de Ojotsk y el mar del Japón, y bañada por las corrientes de Tsushima y las islas Kuriles, Hokkaidō cuenta con algunos de los caladeros más ricos del mundo, lo que la convierte en un lugar sagrado para los amantes del sushi.

Al preguntar a quienes eligieron Hokkaidō por los ingredientes que consideran indispensables, el ikura (huevas de salmón) lideró la lista con 206 personas, seguido por la vieira (hotate), el erizo de mar (uni) y el cangrejo (kani).

La encuesta se realizó a mediados de febrero entre 3.000 personas de todo el país, con edades comprendidas entre los 15 y 59 años, que consumen sushi en cinta transportadora al menos una vez al mes.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Photo AC.)