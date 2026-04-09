Japón cuenta por primera vez con más de 4 millones de residentes extranjeros

El número de empleados extranjeros bajo el estatus de “trabajadores específicamente cualificados” (tokutei ginō) se incrementó en más de 100.000 personas en 2025, lo que refleja la falta de mano de obra en un Japón.

Récord histórico por cuarto año consecutivo

La Agencia de Servicios de Inmigración y Residencia anunció que, a finales de 2025, el número de residentes extranjeros en Japón había alcanzado las 4.125.395 personas, marcando el cuarto año consecutivo en el que se superaba el máximo histórico. Esta cifra representa un aumento de 356.418 personas (9,5 %) respecto al mismo periodo del año anterior, la primera vez que se sobrepasan los cuatro millones. Por prefecturas, Tokio concentra el mayor número de residentes extranjeros con 801.438 personas (un incremento anual del 8,5 %), lo que supone el 19,4 % del total nacional. Le siguen las grandes áreas metropolitanas de Osaka, con 375.319 personas; Aichi, con 357.800; y Kanagawa, con 317.353.

En cuanto al tipo de visado, los residentes permanentes conforman el grupo más numeroso, con 947.125 personas, un 3,2 % más que el año anterior. A estos les siguen los poseedores de visados de “ingeniero/especialista en Humanidades/servicios internacionales” con 475.790 personas, y los estudiantes, con 464.784. Por su parte, el programa de Formación para Internos Técnicos se mantuvo estable, con 456.618 personas.

El estatus de “trabajadores específicamente cualificados” (tokutei ginō), introducido en 2019 para ampliar la captación de empleados en sectores con escasez de personal, experimentó un notable crecimiento del 37,2 %, alcanzando las 390.296 personas. Existen dos modalidades de este visado: el tipo 1, que permite trabajar hasta cinco años, y el tipo 2, que admite el acompañamiento familiar y permite una estancia prácticamente indefinida. En el sector de la restauración, el número de trabajadores del tipo 1 rondaba los 46.000 a finales de febrero; dado que se prevé que en mayo se supere el límite de acogida de 50.000 personas, se suspenderán las certificaciones a partir del 13 de abril.

Por país o región de origen, destacan China con 930.428 personas, Vietnam con 681.100 y Corea del Sur con 407.341. Entre los diez principales países y regiones, Corea del Sur y Brasil registraron un ligero descenso anual. En contraste, Myanmar e Indonesia mostraron los mayores incrementos, con un 35,7 % y un 33,2 % respectivamente.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: un beneficiario del visado de “trabajador designado”, originario de Filipinas, recibe formación en la elaboración de sushi. El grupo Ginza Onodera, que gestiona restaurantes de sushi de lujo, imparte capacitaciones propias a los titulares de este visado en sus instalaciones para fomentar el desarrollo de talento - fotografía de noviembre de 2022.)