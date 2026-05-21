Más de 17.000 personas esperan un trasplante de órganos en Japón

Las donaciones de órganos por cada millón de habitantes en Japón se mantiene en menos de una quincuagésima parte de las cifras registradas en España o Estados Unidos.

El número de trasplantes ha aumentado desde 2010

Para quienes sufren un deterioro en la función de sus órganos debido a enfermedades o accidentes, el trasplante es la opción médica más eficaz para mantener la esperanza de sobrevivir. Según datos publicados por la Red Japonesa de Trasplante de Órganos (JOTNW, por sus siglas en inglés), el número de trasplantes en el año fiscal 2024 fue de 662, superando por primera vez la barrera de los 600.

En 1997 entró en vigor la Ley de Trasplante de Órganos, que permitió la donación de órganos de personas con muerte cerebral. Los órganos que pueden donarse tras un paro cardíaco se limitan a los riñones, el páncreas y los globos oculares; sin embargo, tras la muerte cerebral, también es posible trasplantar el corazón, los pulmones y el hígado, entre otros.

Inicialmente, era necesario que el donante hubiera expresado previamente por escrito su voluntad de donar en etapa de muerte cerebral, por ejemplo, mediante una tarjeta de donante, lo que limitaba el número de donantes a poco más de una decena en los años con mayor actividad. Con la entrada en vigor de la reforma de la ley en 2010, se permitió la donación con el consentimiento de la familia, incluso si no existía una declaración de voluntad previa por parte del fallecido. Desde ese mismo año, los trasplantes de corazón, pulmón e hígado también han ido en aumento.

A finales de marzo de 2026, el número de personas inscritas en la lista de espera para recibir un trasplante de órgano superaba las 17.000, aunque la proporción de quienes realmente podían someterse a la intervención seguía siendo inferior al 4 %.

El siguiente gráfico muestra el número de personas registradas por cada órgano al cierre del año fiscal 2023, comparado con el número de trasplantes realizados en el año fiscal 2024. Aunque ambas cifras no se corresponden necesariamente de forma directa, ponen de manifiesto la difícil realidad a la hora de satisfacer las esperanzas de los pacientes.

Material de referencia (en japonés)

Número de donaciones de órganos/trasplantes, Red Japonesa de Trasplantes de Órganos.

Imagen del encabezado: Operación de trasplante de riñón de un paciente con muerte cerebral realizada en un hospital de la ciudad de Niigata en abril de 2000 (Fotografía de archivo) (Jiji)

(Traducido al español del original en japonés.)