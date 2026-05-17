La industria periodística japonesa, lejos de la igualdad de género

Durante mucho tiempo la figura del periodista estrella fue la de aquel que trabajaba día y noche para conseguir exclusivas, delegando las tareas del hogar y la crianza en una esposa dedicada en exclusiva a los quehaceres domésticos. ¿Sigue el sector aislado de la realidad?

Solo el 26 % de las mujeres percibe una situación de igualdad

Entre los empleados de periódicos y agencias de noticias, un 36,4 % considera que existe “igualdad de estatus entre hombres y mujeres”, una cifra que casi se equilibra con el 37,7 % que opina que “los hombres reciben un trato preferente”. No obstante, la perspectiva varía drásticamente según el género del encuestado. Solo el 26,0 % de las mujeres percibe una situación de igualdad, mientras que el 58,3 % afirma que se favorece a los varones. Por el contrario, el 40,7 % de los hombres considera que “hay igualdad” y solo un 29,4 % reconoce un trato preferencial hacia su propio género.

La encuesta fue realizada por la Asociación de Periódicos de Japón entre noviembre y diciembre de 2025. El estudio se dirigió a unos 36.000 empleados y directivos de las empresas periodísticas y agencias de noticias asociadas, y se obtuvo respuesta de 9.630 personas (2.755 mujeres, 6.823 hombres y 52 personas con otra identidad de género).

Situaciones como el “elevado número de hombres designados para cargos directivos” o “contenidos informativos que reflejan principalmente la visión masculina” parecen sembrar dudas sobre la igualdad de género en este entorno laboral.

A fecha de abril de 2025, la proporción de empleadas en las empresas asociadas era del 24,9 %. De este grupo las mujeres en puestos directivos (jefa de sección o superior) representaban el 10,8 %; aunque es la primera vez que se supera el umbral del 10 %, el retraso respecto al resto de la sociedad es notable. Se considera que este fenómeno responde a una combinación de factores: una baja contratación histórica de mujeres que ha limitado la presencia femenina en las franjas de edad que acceden a la directiva, un “ambiente laboral masculinizado que excluye a la mujer” y un alto índice de trabajadoras que optan por abandonar la empresa a mitad de carrera.

Respecto al hecho de que la proporción de mujeres en las juntas directivas del sector se mantenga en un exiguo 5,7 % (datos de abril de 2025), más de la mitad de los encuestados (52,3 %) considera que la industria se está quedando “rezagada respecto a las tendencias globales”. Sobre la implementación de cuotas numéricas para mujeres directivas, el 55,6 % del total se mostró a favor (incluyendo la opción “más bien de acuerdo”). Este apoyo asciende al 67,9 % entre las mujeres y alcanza un notable 58,9 % incluso entre los propios miembros de las juntas directivas.

Material de referencia (en japonés)

Encuesta sobre la conciencia de género y la diversidad, Asociación de Periódicos de Japón

(Imagen del encabezado: Pixta.)