La industria periodística japonesa, lejos de la igualdad de género

Sociedad

Durante mucho tiempo la figura del periodista estrella fue la de aquel que trabajaba día y noche para conseguir exclusivas, delegando las tareas del hogar y la crianza en una esposa dedicada en exclusiva a los quehaceres domésticos. ¿Sigue el sector aislado de la realidad?
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Solo el 26 % de las mujeres percibe una situación de igualdad

Entre los empleados de periódicos y agencias de noticias, un 36,4 % considera que existe “igualdad de estatus entre hombres y mujeres”, una cifra que casi se equilibra con el 37,7 % que opina que “los hombres reciben un trato preferente”. No obstante, la perspectiva varía drásticamente según el género del encuestado. Solo el 26,0 % de las mujeres percibe una situación de igualdad, mientras que el 58,3 % afirma que se favorece a los varones. Por el contrario, el 40,7 % de los hombres considera que “hay igualdad” y solo un 29,4 % reconoce un trato preferencial hacia su propio género.

La encuesta fue realizada por la Asociación de Periódicos de Japón entre noviembre y diciembre de 2025. El estudio se dirigió a unos 36.000 empleados y directivos de las empresas periodísticas y agencias de noticias asociadas, y se obtuvo respuesta de 9.630 personas (2.755 mujeres, 6.823 hombres y 52 personas con otra identidad de género).

¿Existe igualdad de género en su lugar de trabajo?

Situaciones como el “elevado número de hombres designados para cargos directivos” o “contenidos informativos que reflejan principalmente la visión masculina” parecen sembrar dudas sobre la igualdad de género en este entorno laboral.

¿En qué situaciones reflexiona sobre la igualdad de género en el lugar de trabajo?

A fecha de abril de 2025, la proporción de empleadas en las empresas asociadas era del 24,9 %. De este grupo las mujeres en puestos directivos (jefa de sección o superior) representaban el 10,8 %; aunque es la primera vez que se supera el umbral del 10 %, el retraso respecto al resto de la sociedad es notable. Se considera que este fenómeno responde a una combinación de factores: una baja contratación histórica de mujeres que ha limitado la presencia femenina en las franjas de edad que acceden a la directiva, un “ambiente laboral masculinizado que excluye a la mujer” y un alto índice de trabajadoras que optan por abandonar la empresa a mitad de carrera.

Razones por las que hay pocas mujeres en puestos directivos en las empresas afiliadas a la Asociación de Periódicos

Respecto al hecho de que la proporción de mujeres en las juntas directivas del sector se mantenga en un exiguo 5,7 % (datos de abril de 2025), más de la mitad de los encuestados (52,3 %) considera que la industria se está quedando “rezagada respecto a las tendencias globales”. Sobre la implementación de cuotas numéricas para mujeres directivas, el 55,6 % del total se mostró a favor (incluyendo la opción “más bien de acuerdo”). Este apoyo asciende al 67,9 % entre las mujeres y alcanza un notable 58,9 % incluso entre los propios miembros de las juntas directivas.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)

periodismo igualdad de género Medios de comunicación