Los adolescentes japoneses, los más pesimistas en una encuesta realizada en seis países

En una encuesta realizada a adolescentes en seis países, los jóvenes japoneses se mostraron relativamente menos propensos a tener ambiciones de futuro y, en general, menos optimistas.

La opinión de los jóvenes

En una encuesta reciente realizada entre 1.000 adolescentes de edades comprendidas entre los 17 y los 19 años en seis países —Japón, Estados Unidos, Reino Unido, China, Corea del Sur e India—, la Fundación Nippon preguntó si tenían ambiciones concretas para el futuro. El 86,3 % de los encuestados en India, el 83,1 % en el Reino Unido y el 80,2 % en los Estados Unidos respondió “sí” o “en cierta medida”. Sin embargo, en Japón solo el 62,4 % eligió alguna de estas respuestas.

Menos del 60 % de los jóvenes japoneses afirmó que “tiene una personalidad apreciada por los demás” y que “se siente necesario para los demás”, los niveles de respuesta más bajos con diferencia entre todos los países encuestados. También se observó entre los encuestados japoneses un grado relativamente bajo de deseo de ser útiles a su país o a la sociedad.

En general, los adolescentes japoneses mostraron una menor inclinación a seguir estudiando con la vista puesta en el futuro que los de otros países. Quizás a causa de su baja autoestima, no tenían tanta confianza en su capacidad para superar dificultades.

¿Qué piensan estos adolescentes sobre el futuro de su país? En India y China, más de la mitad cree que las cosas mejorarán. Aunque los porcentajes han bajado desde la encuesta de 2024, los jóvenes de estos países se muestran más optimistas que los de otras naciones incluidas en la encuesta respecto a que la vida vaya a mejorar.

En cuanto a los adolescentes japoneses, solo el 15,6 % opinó que la situación mejoraría, lo que supuso, con diferencia, el porcentaje más bajo. Al mismo tiempo, el país también registró el porcentaje más alto de quienes señalaron no saberlo, con un 34,2 %.

La encuesta, que se llevó a cabo en línea entre los días 4 y 24 de febrero de 2026, estuvo orientada a 1.000 adolescentes de edades comprendidas entre los 17 y 19 años de cada país.

Material de referencia (en japonés)

Encuesta a adolescentes de seis países sobre su país y su sociedad, de la Fundación Nippon.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)