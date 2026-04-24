La generación de residuos se redujo en Japón un 2,2 % en 2024, pero la tasa de reciclaje cayó al 19,3 %

El volumen de residuos generados en Japón ha disminuido más de un 10 % en la última década. Por otro lado, la tasa de reciclaje muestra una ligera tendencia al empeoramiento.

El Ministerio de Medioambiente de Japón publicó recientemente los resultados del estudio Situación de la generación y tratamiento de residuos sólidos urbanos para el año fiscal 2024. Según el informe, el volumen total de residuos disminuyó un 2,2 % respecto al año anterior, alcanzando los 38,11 millones de toneladas (el equivalente a 102 veces el volumen del estadio Tōkyō Dome). La cantidad de basura generada por persona al día fue de 839 gramos, lo que supone un descenso del 1,5 %. Del total generado, los residuos domésticos representaron aproximadamente el 70 %, con 26,37 millones de toneladas, mientras que los residuos comerciales alcanzaron los 11,75 millones de toneladas.

En comparación con 2015, hace ya una década, el volumen total de residuos se ha reducido en un 13,7 %. La cantidad generada por persona al día ha disminuido en 100 gramos durante estos últimos diez años.

Más del 90 % de los residuos generados se sometieron a un tratamiento intermedio, como la incineración o la trituración y clasificación, y 3,06 millones de toneladas fueron destinadas a su eliminación final. La cantidad reutilizada tras el tratamiento intermedio fue de 4,26 millones de toneladas. El volumen total de recursos recuperados (que incluye esta cifra más los residuos destinados directamente a reciclaje y los recolectados por grupos de ciudadanos para su reciclaje) fue de 7,38 millones de toneladas, un 3,4 % menos que el año anterior. La tasa de reciclaje fue del 19,3 %, lo que representa una caída de 0,2 puntos porcentuales.

Los costes de tratamiento de residuos, 2,4 billones de yenes

Al cierre del ejercicio fiscal 2024, había 991 instalaciones de incineración de residuos en todo Japón, trece menos que el año anterior. Cerca de un 70 % de estas instalaciones, 710 plantas, aprovechan el calor residual, y alrededor del 40 % (415 instalaciones) cuentan con equipos de generación de energía eléctrica. Estas instalaciones generaron 10.448 GWh de electricidad, lo que equivale al consumo anual de unos 2,67 millones de hogares.

Los gastos destinados al sector del tratamiento de residuos aumentaron un 6,9 % respecto al año anterior, y alcanzaron los 2.448.900 millones de yenes. En cuanto al desglose, 556.100 millones de yenes se destinaron a costes de construcción y mejora, mientras que 1,78 billones de yenes se emplearon en el tratamiento y la gestión de mantenimiento.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)