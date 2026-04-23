Panadero, policía, deportista... las profesiones soñadas por los alumnos de primaria de Japón

Panadero, policía, deportista... las profesiones soñadas por los alumnos de primaria de JapónSociedad
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En la clasificación de Profesiones soñadas para el futuro, que Kuraray realiza cada año entre 4.000 niños que ingresan en la escuela primaria, “pastelero / panadero” (12,2 %) ocupó el primer puesto general, para el total de ambos sexos. Los cinco primeros puestos son los mismos que en la encuesta del año anterior. La 4.ª posición, “bombero / escuadrón de rescate”, ganó popularidad entre ambos sexos, alcanzando un 6,7 % y situándose a solo 0,1 puntos del 3.º puesto, “deportista profesional”. En comparación con la encuesta realizada en 2006, ha aumentado el interés por los trabajos relacionados con la protección de las personas y la ciudad.
Las 10 profesiones que más desean ejercer los nuevos alumnos de 1.º de primaria (ambos sexos)
|2026
|2006
|1
|Pastelero / panadero
|Deportista profesional
|2
|Agente de policía
|Pastelero / panadero
|3
|Deportista profesional
|Florista
|4
|Bombero / escuadrón de rescate
|Enfermero
|5
|Artista, cantante o modelo
|Profesor
|6
|Conductor / operador
|Artista, cantante o modelo
|7
|Médico
|Agente de policía
|8
|Personaje de televisión o anime
|Conductor / operador
|9
|Maestro de guardería
|Médico
|10
|Heladero
|Personaje de televisión o anime
Fuente: Kuraray.
Por sexos, entre las niñas, “pastelera / panadera” fue la opción más popular con un 21,2 %, lo que la sitúa en el primer puesto por vigésimo octavo año consecutivo desde que se inició la encuesta. “Agente de policía”, en quinto lugar, se ha consolidado entre las diez primeras por duodécimo año consecutivo, mientras que “bombero / escuadrón de rescate” alcanzó su mejor posición hasta la fecha, el puesto 12, lo que demuestra que, también para las niñas, los trabajos “dedicados a ayudar a las personas” resultan atractivos.
Entre los niños, “agente de policía” (15,6 %) ocupa el primer puesto por segundo año consecutivo. Le siguen “deportista profesional” (12,3 %) y “bombero / escuadrón de rescate” (10,8 %). Hace veinte años “deportista profesional” (31,8 %) era la única opción dominante, pero en los últimos años se está consolidando un nuevo triunvirato.
Las 10 profesiones que más desean ejercer las niñas que este año comienzan 1.º de primaria
|2026
|2006
|1
|Pastelera / panadera
|Pastelera / panadera
|2
|Artista, cantante o modelo
|Florista
|3
|Heladera
|Enfermera
|4
|Maestra de guardería
|Profesora
|5
|Agente de policía
|Artista, cantante o modelo
|6
|Médica
|Maestra de guardería
|7
|Profesora
|Deportista profesional
|8
|Enfermera
|Médica
|9
|Florista
|Peluquera
|10
|Peluquera
|Vendedora, atención al público
Fuente: Kuraray.
Las 10 profesiones que más desean ejercer los niños que empiezan 1.º de primaria
|2026
|2006
|1
|Agente de policía
|Deportista profesional
|2
|Deportista profesional
|Conductor / operador
|3
|Bombero / escuadrón de rescate
|Agente de policía
|4
|Conductor / operador
|Bombero / escuadrón de rescate
|5
|Personajes de televisión o anime
|Carpintero / artesano
|6
|Investigador
|Pastelero / panadero
|7
|YouTuber
|Investigador
|8
|Pastelero / panadero
|Personajes de televisión o anime
|9
|Médico
|Médico
|10
|Carpintero / artesano
|Piloto
Fuente: Kuraray.
En la encuesta realizada simultáneamente sobre las profesiones que los padres de los nuevos alumnos de primer curso de primaria desean que sus hijos ejerzan, en el caso de las niñas, “funcionaria pública” ocupó el primer puesto por segundo año consecutivo, con un 12,3 %. En segundo lugar se situó “enfermera”, con un 10,8 %; en cuarto lugar, “médica”, con un 6,6 %; en quinto lugar, “profesiones relacionadas con la medicina”, con un 6,4 %; y en octavo lugar, “farmacéutica”, con un 4,6 %, lo que demuestra la popularidad de los trabajos relacionados con la salud.
En el caso de los niños, el primer puesto también lo ocupa “funcionario público”, con un 17,5 %, seguido de “empleado de empresa”, con un 10,5 %, que se sitúa en segundo lugar por quinto año consecutivo. Estos resultados reflejan la tendencia de los padres a buscar la estabilidad.
Las 10 profesiones más deseadas por los padres de niñas
|2026
|2006
|1
|Funcionaria pública
|Enfermera
|2
|Enfermera
|Funcionaria pública
|3
|Empleada de empresa
|Profesora
|4
|Médica
|Maestra de guardería
|5
|Trabajadora sanitaria
|Médica
|6
|Profesional especializada
|Farmacéutica
|7
|Pastelera / panadera
|Empleada de empresa
|8
|Farmacéutica
|Artista, cantante o modelo
|9
|Profesora
|Pastelera / panadera
|10
|Maestra de guardería
|Azafata de vuelo
Fuente: Kuraray.
Las 10 profesiones más deseadas por los padres de niños
|2026
|2006
|1
|Funcionario público
|Funcionario público
|2
|Empleado de empresa
|Deportista profesional
|3
|Deportista profesional
|Médico
|4
|Bombero / escuadrón de rescate
|Empleado de empresa
|5
|Médico
|Ingeniero
|6
|Agente de policía
|Piloto
|7
|Ingeniero
|Carpintero / artesano
|8
|Investigador
|Bombero / escuadrón de rescate
|9
|Profesional especializado
|Profesor
|10
|Conductor / operador
|Investigador
Fuente: Kuraray.
Material de referencia (en japonés)
- Profesiones a las que quieren dedicarse los alumnos de 1.º de primaria y profesiones que los padres desean que elijan - Edición 2026; Kuraray.
(Imagen del encabezado: Pixta.)