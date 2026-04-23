Panadero, policía, deportista... las profesiones soñadas por los alumnos de primaria de Japón

Si los niños siguen con determinación el camino en el que creen, harán sus sueños realidad, y en veinte años quizá podamos conocer a esos pasteleros y panaderos del futuro, que harán felices a quienes prueben sus productos, y a policías que protejan la ciudad para que vivamos con tranquilidad.

En la clasificación de Profesiones soñadas para el futuro, que Kuraray realiza cada año entre 4.000 niños que ingresan en la escuela primaria, “pastelero / panadero” (12,2 %) ocupó el primer puesto general, para el total de ambos sexos. Los cinco primeros puestos son los mismos que en la encuesta del año anterior. La 4.ª posición, “bombero / escuadrón de rescate”, ganó popularidad entre ambos sexos, alcanzando un 6,7 % y situándose a solo 0,1 puntos del 3.º puesto, “deportista profesional”. En comparación con la encuesta realizada en 2006, ha aumentado el interés por los trabajos relacionados con la protección de las personas y la ciudad.

Las 10 profesiones que más desean ejercer los nuevos alumnos de 1.º de primaria (ambos sexos)

2026 2006 1 Pastelero / panadero Deportista profesional 2 Agente de policía Pastelero / panadero 3 Deportista profesional Florista 4 Bombero / escuadrón de rescate Enfermero 5 Artista, cantante o modelo Profesor 6 Conductor / operador Artista, cantante o modelo 7 Médico Agente de policía 8 Personaje de televisión o anime Conductor / operador 9 Maestro de guardería Médico 10 Heladero Personaje de televisión o anime

Fuente: Kuraray.

Por sexos, entre las niñas, “pastelera / panadera” fue la opción más popular con un 21,2 %, lo que la sitúa en el primer puesto por vigésimo octavo año consecutivo desde que se inició la encuesta. “Agente de policía”, en quinto lugar, se ha consolidado entre las diez primeras por duodécimo año consecutivo, mientras que “bombero / escuadrón de rescate” alcanzó su mejor posición hasta la fecha, el puesto 12, lo que demuestra que, también para las niñas, los trabajos “dedicados a ayudar a las personas” resultan atractivos.

Entre los niños, “agente de policía” (15,6 %) ocupa el primer puesto por segundo año consecutivo. Le siguen “deportista profesional” (12,3 %) y “bombero / escuadrón de rescate” (10,8 %). Hace veinte años “deportista profesional” (31,8 %) era la única opción dominante, pero en los últimos años se está consolidando un nuevo triunvirato.

Las 10 profesiones que más desean ejercer las niñas que este año comienzan 1.º de primaria

2026 2006 1 Pastelera / panadera Pastelera / panadera 2 Artista, cantante o modelo Florista 3 Heladera Enfermera 4 Maestra de guardería Profesora 5 Agente de policía Artista, cantante o modelo 6 Médica Maestra de guardería 7 Profesora Deportista profesional 8 Enfermera Médica 9 Florista Peluquera 10 Peluquera Vendedora, atención al público

Fuente: Kuraray.

Las 10 profesiones que más desean ejercer los niños que empiezan 1.º de primaria

2026 2006 1 Agente de policía Deportista profesional 2 Deportista profesional Conductor / operador 3 Bombero / escuadrón de rescate Agente de policía 4 Conductor / operador Bombero / escuadrón de rescate 5 Personajes de televisión o anime Carpintero / artesano 6 Investigador Pastelero / panadero 7 YouTuber Investigador 8 Pastelero / panadero Personajes de televisión o anime 9 Médico Médico 10 Carpintero / artesano Piloto

Fuente: Kuraray.

En la encuesta realizada simultáneamente sobre las profesiones que los padres de los nuevos alumnos de primer curso de primaria desean que sus hijos ejerzan, en el caso de las niñas, “funcionaria pública” ocupó el primer puesto por segundo año consecutivo, con un 12,3 %. En segundo lugar se situó “enfermera”, con un 10,8 %; en cuarto lugar, “médica”, con un 6,6 %; en quinto lugar, “profesiones relacionadas con la medicina”, con un 6,4 %; y en octavo lugar, “farmacéutica”, con un 4,6 %, lo que demuestra la popularidad de los trabajos relacionados con la salud.

En el caso de los niños, el primer puesto también lo ocupa “funcionario público”, con un 17,5 %, seguido de “empleado de empresa”, con un 10,5 %, que se sitúa en segundo lugar por quinto año consecutivo. Estos resultados reflejan la tendencia de los padres a buscar la estabilidad.

Las 10 profesiones más deseadas por los padres de niñas

2026 2006 1 Funcionaria pública Enfermera 2 Enfermera Funcionaria pública 3 Empleada de empresa Profesora 4 Médica Maestra de guardería 5 Trabajadora sanitaria Médica 6 Profesional especializada Farmacéutica 7 Pastelera / panadera Empleada de empresa 8 Farmacéutica Artista, cantante o modelo 9 Profesora Pastelera / panadera 10 Maestra de guardería Azafata de vuelo

Fuente: Kuraray.

Las 10 profesiones más deseadas por los padres de niños

2026 2006 1 Funcionario público Funcionario público 2 Empleado de empresa Deportista profesional 3 Deportista profesional Médico 4 Bombero / escuadrón de rescate Empleado de empresa 5 Médico Ingeniero 6 Agente de policía Piloto 7 Ingeniero Carpintero / artesano 8 Investigador Bombero / escuadrón de rescate 9 Profesional especializado Profesor 10 Conductor / operador Investigador

Fuente: Kuraray.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)