Semana Dorada: más viajes nacionales y una mayor tendencia al ahorro

Se prevé que el número de personas con planes de realizar viajes nacionales durante el puente de mayo aumente por sexto año consecutivo, casi al nivel de los números previos a la pandemia de 2019. No obstante, ahora existe una tendencia al ahorro basada en viajes baratos, cercanos y cortos.

Austeridad por encima del lujo

En 2026, el periodo vacacional de la Semana Dorada (Golden Week) constará de cinco días festivos consecutivos, del 2 al 6 de mayo. JTB realizó una encuesta entre el 6 y el 11 de marzo a 10.000 personas sobre sus intenciones de viaje en la Semana Dorada, durante un periodo de 13 días, del 25 de abril al 7 de mayo, que incluye los fines de semana y días laborables adyacentes. Según el estudio, el porcentaje de personas que respondió que “viajará” o “probablemente viajará” fue del 23,4 %, lo que supone un incremento de 2,5 puntos respecto al año anterior.

Basándose en las respuestas de los 2.060 viajeros potenciales, las estimaciones sitúan el número de turistas nacionales en 23,9 millones, un aumento del 1,7 % interanual. Esta cifra es casi equiparable a los 24,01 millones de viajeros registrados en 2019, antes de la crisis del coronavirus. En contraste, se espera que el gasto por persona en viajes nacionales (transporte, alojamiento, etc.) disminuya un 2,1 % hasta los 46.000 yenes, marcando el primer descenso desde 2020.

Al preguntar sobre la distribución del presupuesto (respuesta múltiple), el porcentaje de quienes planean “aumentar los días de viaje” o “viajar más lejos” disminuyó en comparación con el año pasado. En cuanto a la duración, los viajes de “dos días y una noche” subieron al 39,9 % (6,4 puntos más), mientras que los de “cuatro días y tres noches” cayeron al 16,2 % (3,6 puntos menos). Además, la proporción de respuestas que prefieren “gastar dinero y viajar con lujo” fue superada por la de aquellos que optan por la “austeridad”, revirtiendo la situación del año anterior donde predominaba el deseo de lujo.

Respecto al estancamiento de los gastos de viaje, que venían recuperándose gracias al aumento de los salarios, un portavoz de JTB comentó: “Es posible que esté influyendo la incertidumbre económica, causada por el alza del precio del crudo debido a la situación en Irán”.

Por otro lado, se prevé que el número de viajeros al extranjero crezca un 8,5 % hasta los 572.000, con un gasto medio de 329.000 yenes (un 2,2 % más), superando en ambos casos las cifras del año previo. Según el portavoz, a pesar de la tensa situación internacional y el encarecimiento de los billetes de avión, “está aumentando el número de personas que deciden viajar mientras todavía pueden hacerlo”. Los destinos más populares fueron Corea del Sur, Taiwán y China, concentrando Asia Oriental el 60 % del total.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: PhotoAC.)