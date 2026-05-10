Los lectores de noticias resumidas por IA valoran las fuentes claras y fiables

Una encuesta realizada en Japón sugiere que los lectores de artículos resumidos por IA consideraban que la citación clara de las fuentes es el factor más importante a la hora de evaluar la fiabilidad.

SmartNews, empresa operadora de la aplicación de noticias con sede en el distrito de Shibuya de Tokio, ofrece desde julio de 2025 el servicio “SmartNews AI Summary”, que resume las noticias principales en la plataforma.

En una encuesta realizada a mediados de marzo entre 520 usuarios habituales de estos resúmenes, algo menos del 60 % de los encuestados afirmó que la inteligencia artificial les ayudó a “profundizar su comprensión” tanto en noticias de política y economía como en noticias de sucesos y sociedad de última hora. Esta tendencia fue aún más pronunciada entre los jóvenes de 20 a 39 años, donde el 70 % aseguró haber comprendido mejor los temas. Además, más del 60 % de los consultados respondió que, gracias a los resúmenes por IA, su interés se ha extendido hacia noticias de campos que antes les resultaban ajenos.

Aproximadamente el 50 % de los usuarios señaló la “citación de la fuente” como el factor determinante para juzgar la fiabilidad de un resumen por IA. Asimismo, factores como la “organización neutral del contenido” y que la “fuente sea un medio de comunicación de confianza” se situaron en la franja alta del 40 %, evidenciando que los usuarios priorizan el respaldo de la información. SmartNews señala que “esto sugiere que la confianza en las organizaciones periodísticas que emiten la información primaria está directamente vinculada a la sensación de seguridad de los usuarios”.

Material de referencia

(Traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Pixta.)