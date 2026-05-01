El encarecimiento del petróleo amenaza la actividad del 40 % de empresas japonesas en seis meses

Una encuesta realizada entre empresas japonesas sugiere que, si los precios del crudo se mantienen altos, el 40 % tendría que plantearse reducir sus operaciones.

Dificultades para el abastecimiento de materias primas

Debido al conflicto entre Irán y la coalición formada por Estados Unidos e Israel, el estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el transporte de crudo, se encuentra en un estado de bloqueo de facto. Aunque existen iniciativas para lograr el cese de las hostilidades, el futuro sigue siendo incierto y persisten los temores en torno al suministro y al encarecimiento del petróleo.

La empresa de estudios Teikoku Databank llevó a cabo una encuesta a nivel nacional entre el 3 y el 7 de abril, en la que obtuvo respuestas válidas de 1.686 empresas. A la pregunta de cuánto tiempo podría prolongarse el actual encarecimiento antes de que fuera necesario reducir sus actividades principales, la respuesta más frecuente fue “entre 3 y 6 meses”, con un 26,7 % del total. Si a ello se suma el 17,2 % que respondió “menos de 3 meses”, se concluye que el 43,9 % de las empresas podría verse obligado a reducir su actividad principal en un plazo de medio año. Solo el 18,3 % afirmó que podría “resistir más de un año”.

Por sectores, el mayor impacto se observó en el comercio minorista, que incluye gasolineras y venta de automóviles, donde el 54,5 % de las empresas señaló la posibilidad de reducir su negocio principal en menos de seis meses. El sector manufacturero también se ve seriamente afectado: el 22,8 % de estas empresas, el porcentaje más alto, indicó que reduciría sus operaciones en un periodo tan breve como menos de tres meses.

Aunque este sondeo se centra en el impacto por el alza del precio del crudo en las operaciones de las empresas, la dificultad para obtener materias primas también representa un problema crítico. El estudio recoge testimonios de fabricantes de pulpa, papel y derivados, quienes advierten que “sin suministro de materias primas derivadas del petróleo como polietileno, filmes plásticos o disolventes, la producción será imposible y habrá que detener las operaciones”, además de alertar sobre el creciente riesgo de quiebra de sus clientes.

Por su parte, la empresa Cleanup ha anunciado la suspensión de nuevos pedidos de sistemas de baño debido a la “dificultad en la adquisición de materias primas”, lo que sugiere que el impacto en la producción podría extenderse por todo el sector industrial.

Material de referencia

(Imagen del encabezado: Pixta.)