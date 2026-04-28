Muertes en soledad (‘kodokushi’): Japón registró casi 77.000 casos en 2025

El año pasado, en Japón se registraron 7.148 casos en los que se tardó más de una semana en descubrir a una persona fallecida, lo que representa el 9 % del total de muertes en aislamiento (koritsushi).

De los 204.562 cadáveres gestionados por la policía en todo el país en 2025, un total de 76.941 correspondió a muertes en soledad (kodokushi): personas que perdieron la vida en sus hogares mientras vivían solas.

La Oficina del Gabinete estimó que, de esa cifra, 22.222 casos (casi el 30 % del total) pueden considerarse muertes en aislamiento (koritsushi), al haber sido los fallecidos hallados ocho días o más después del deceso. Aunque no existe una definición estandarizada de “aislamiento”, el Gobierno utiliza como criterio que, durante la semana previa al hallazgo, no se haya producido ningún contacto con terceros que pudiera haber alertado de la falta de comunicación, lo que permite inferir que la persona se encontraba socialmente aislada en vida. Los casos en los que el cadáver no fue descubierto hasta transcurrido más de un mes ascendieron a 7.148, lo que equivale aproximadamente al 9 %.

Por grupos de edad, el mayor número de muertes en soledad se registró entre los mayores de 85 años (15.079 fallecidos), seguidos por la franja de 75 a 79 años (13.412) y la de 80 a 84 años (11.366). Las personas de 65 años o más sumaron 58.919 casos, lo que representa casi el 80 % del total.

En cuanto a las muertes en aislamiento (koritsushi), destacan las franjas de 75 a 79 años (4.329 casos) y de 70 a 74 años (4.047). Por sexos, los hombres alcanzaron los 17.620 casos, 3,8 veces más que las 4.598 mujeres. El aumento de los hogares unipersonales, impulsado por el envejecimiento demográfico y la creciente tendencia a no contraer matrimonio, subyace a este fenómeno; no obstante, el aislamiento de los hombres de edad avanzada se ha vuelto especialmente crítico.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Photo AC.)