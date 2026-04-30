Japón adopta un nombre oficial para los días en los que se superan los 40 °C

La Agencia Meteorológica de Japón utilizará el término kokushobi (“día de calor extremo”) para referirse a los días en los que la temperatura alcance los 40 °C o más. La temperatura récord registrada en Japón, de 41,8 °C, se alcanzó en agosto de 2025.

Superar los 40 grados ya no es algo inusual

La Agencia Meteorológica de Japón anunció el 17 de abril que los días con una temperatura máxima de 40 °C o superior se denominarán oficialmente “días de calor extremo” (kokushobi). Tras presentar 13 opciones en su sitio web y realizar una encuesta entre finales de febrero y finales de marzo, el término kokushobi (酷暑日) obtuvo 202.954 votos, más del triple que la segunda opción, “día de calor súper intenso” (chō-mōshobi), que recibió 65.896. Entre el tercer y el quinto puesto se situaron términos como “día de calor máximo”, “día de calor ardiente” y “día de calor violento”.

La elección también se debió a que la Asociación Meteorológica de Japón ya utilizaba de forma independiente el término “día de calor extremo” desde 2022, lo que le otorgaba cierta familiaridad social. En las sugerencias libres se propusieron nombres como “día abrasador” (灼熱日), “día de calor demoníaco” (鬼暑日), “día de calor intenso peligroso” (危険猛暑日) o “día de permanencia obligatoria en casa” (自宅待機日).

Denominaciones de los días de calor según la temperatura máxima

40 °C o más Día de calor extremo (Kokushobi, 酷暑日) 35 °C o más Día de calor intenso (Mōshobi, 猛暑日) 30 °C o más Día de pleno verano (Manatsubi, 真夏日) 25 °C o más Día de verano (Natsubi, 夏日)

La Asociación Meteorológica de Japón utilizaba de forma independiente el término “día de calor extremo” desde 2022; la Agencia Meteorológica de Japón ha decidido adoptarlo formalmente en 2026.

Debido a las altas temperaturas en todo el país, este año la floración de los cerezos se adelantó entre una semana y diez días en muchos puntos respecto a lo habitual. El 11 de abril se registraron 30,3 °C en el distrito de Suruga, en la ciudad de Shizuoka, marcando el primer “día de pleno verano” del año en la isla de Honshū.

Al observar la evolución de la temperatura media de abril en Tokio desde 1876, se percibe una tendencia al alza gradual. Hasta la década de 1980, lo habitual era registrar apenas uno o dos “días de verano” (máximas de 25 °C o más) en abril, pero la cifra se ha disparado en los últimos años.

Según el pronóstico trimestral publicado por la Agencia Meteorológica de Japón el 24 de marzo, la temperatura global de la atmósfera es elevada debido al impacto del calentamiento global, por lo que se espera que las temperaturas de abril a junio sean superiores a lo habitual en todo el país. En el verano de 2025, el 5 de agosto se registró el récord histórico nacional de 41,8 °C en la ciudad de Isesaki, en la prefectura de Gunma. Se prevé que este verano la temperatura media nacional también sea superior a la habitual, por lo que la agencia insta a la población a prepararse para afrontar días de calor intenso y extremo.

Material de referencia

(Imagen del encabezado: Pixta.)