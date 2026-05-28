Tuberías obsoletas de alcantarillado: un 16 % requieren medidas urgentes

El Ministerio del Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón ha publicado los resultados de una inspección de alta prioridad en la red de alcantarillado, motivada por el gran socavón ocurrido en enero de 2025 en la ciudad de Yashio, Saitama. Según el informe, un total de 748 kilómetros de tuberías en todo el país requieren intervenciones correctivas.

“Urgencia nivel 1”: 201 kilómetros requieren medidas en menos de un año

La red total de alcantarillado instalada en Japón cuenta con una extensión de unos 490.000 kilómetros. El Ministerio del Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón ha realizado una inspección especial centrada en 5.332 kilómetros de tuberías de gran diámetro (2 metros o más) que llevan instaladas más de 30 años. Mediante inspecciones visuales y el uso de drones con cámaras se han completado y publicado las evaluaciones de 4.692 kilómetros.

Los resultados revelan que 201 kilómetros de tuberías, distribuidos por 277 municipios, han sido clasificados como de “Urgencia nivel 1” debido a una corrosión o daños severos que exigen medidas en un plazo máximo de un año. Asimismo, se identificaron 547 kilómetros en 356 municipios como de “Urgencia nivel 2”: requieren atención en un periodo de cinco años. Proporcionalmente, el nivel 1 representa el 4 %, y el nivel 2, el 12 % del total inspeccionado.

Además, se detectaron cavidades en el subsuelo alrededor de las tuberías de alcantarillado en 96 lugares. No obstante, el ministerio afirma que en todos los casos se ha subsanado el problema con medidas como el rellenado de dichas cavidades.

El número de funcionarios a cargo se ha reducido en un 40 %

Según el ministerio, a finales del año fiscal 2023 las tuberías desgastadas con más de 50 años de antigüedad representaban el 7 % del total; sin embargo, se prevé que esta cifra aumente al 19 % en el año fiscal 2033 y alcance el 40 % para el año fiscal 2043.

Por otro lado, el número de empleados municipales dedicados al mantenimiento y gestión del alcantarillado ha descendido drásticamente. En el año fiscal 2023, el personal ascendía a 27.000 trabajadores, lo que supone una disminución del 39 % respecto al pico de 44.000 empleados registrado en el año fiscal 1997. Esta caída es significativamente más pronunciada que el índice de reducción general de los funcionarios locales en el mismo periodo, que fue del 14 %.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: un grupo de bomberos trabajan en el rescate del conductor de un camión que cayó en un gran socavón en la ciudad de Yashio, Saitama, el 28 de enero de 2025; imagen de archivo - Jiji Press.)