Advertencia de terremoto: aumenta la actividad sísmica frente a las costas del noreste de Japón

La emisión de un segundo aviso de terremoto para la costa del Pacífico del norte de Japón en menos de seis meses refleja un aumento de la actividad sísmica en la zona.

A raíz del terremoto de magnitud 7,7 ocurrido el 20 de abril frente a Sanriku, en la costa del Pacífico del norte de Honshū, que provocó una temblor de intensidad 5 fuerte en la escala sísmica japonesa en Hashikami (prefectura de Aomori), la Agencia Meteorológica de Japón emitió una advertencia al considerar que existe un mayor riesgo de que se produzca un gran sismo en el transcurso de la próxima semana. Esta advertencia se aplica a 182 municipios, principalmente a lo largo de la costa del Pacífico desde Hokkaidō hasta Chiba. Se trata del segundo aviso de este tipo desde la introducción del sistema de alertas en diciembre de 2022, tras el primero emitido el 8 de diciembre de 2025 para la misma región.

Mientras que la probabilidad de que se produzca un gran terremoto suele estimarse en un 0,1 %, la advertencia indica que esta posibilidad ha aumentado al 1 %. No obstante, esto no implica que vaya a ocurrir con certeza. La Oficina del Gabinete de Japón ha instado a los residentes a revisar sus preparativos ante desastres, así como a estar listos para evacuar con rapidez y llevar siempre consigo artículos esenciales como dinero en efectivo, documentos de identidad (pasaportes o tarjetas de residencia, tarjetas My Number, etc.) y los medicamentos necesarios.

Los datos de la Agencia Meteorológica de Japón muestran un aumento notable en la frecuencia de terremotos en la región desde noviembre de 2025. Esto se basa en una comparación del número de temblores con una intensidad sísmica de 1 o superior, con epicentro en el mar frente a las prefecturas orientales de Aomori, Iwate y Miyagi, a lo largo de los últimos diez años.

El recuento incluye el terremoto del 8 de diciembre de 2025, de magnitud 7,5 e intensidad sísmica 6 fuerte, y el del 20 de abril de 2026, de magnitud 7,7.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)