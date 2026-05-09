Las tierras raras y la investigación sobre el vertedero de residuos nucleares: un perfil de Minamitorishima

En la isla Minamitorishima amanece antes que en el resto de Japón. Presentamos esta isla remota de Tokio en boca todos, que esconde un sinfín de posibilidades.

El único territorio japonés sobre la placa del Pacífico

Minamitorishima es la isla más oriental de Japón y pertenece al municipio de Ogasawara, en Tokio. Se encuentra a unos 1.950 kilómetros al sureste del centro de la capital, y el trayecto en avión dura cuatro horas. Es una isla remota en medio del océano, situada a unos 1.200 kilómetros de Chichijima y Hahajima, las islas habitadas del municipio de Ogasawara.

Al parecer fue descubierta en 1543, durante la época de los grandes descubrimientos, por el español Bernardo de la Torre (aunque existen diversas teorías al respecto). Los japoneses desembarcaron por primera vez en 1883; en 1898 recibió su nombre actual y se incorporó a la Oficina de las Islas Ogasawara de la Prefectura de Tokio de aquel entonces. Hubo un tiempo en que se comenzó a industrializar utilizando como recursos el aceite de palma y el guano, pero debido a su lejanía, el abastecimiento de suministros resultaba extremadamente difícil, y por las duras condiciones meteorológicas (las mareas altas, por ejemplo) y las epidemias, en 1935 se quedó deshabitada. Aunque actualmente no hay población civil, la isla cuenta con una pista de aterrizaje y un muelle, y en ella residen funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Agencia Meteorológica.

Minamitorishima es la parte superior de una montaña submarina que asoma sobre la superficie del mar, formada por actividad volcánica ocurrida en algún momento entre hace decenas de millones y cientos de millones de años. Su forma se asemeja a un triángulo equilátero de unos 2 kilómetros de lado, y está rodeada por un arrecife de coral. La montaña submarina mide unos 5.000 metros, y el diámetro de su base es de unos 50 kilómetros, lo que equivale a una superficie similar a la del área metropolitana de Tokio.

Como el archipiélago japonés se encuentra en la línea de convergencia de cuatro placas tectónicas, a lo largo de la historia ha sufrido numerosos terremotos de gran magnitud; Minamitorishima se encuentra situada, no obstante, muy al sureste del archipiélago, y por ello se encuentra lejos de esa línea de convergencia de la placa del Pacífico. Al no presentar fallas activas destacadas, se considera que se asienta sobre el lecho rocoso más estable de todo el territorio japonés.

Cronología de sucesos recientes más importantes sobre Minamitorishima

Junio de 2012: Un equipo de investigación formado por expertos de la Universidad de Tokio y otras entidades descubre un yacimiento de tierras raras en los alrededores de Minamitorishima.

Agosto de 2016: Un equipo de investigación formado por la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marítimo-Terrestre (JAMSTEC, por sus siglas en inglés), la Universidad Tecnológica de Chiba y la Universidad de Tokio descubre una gran concentración de nódulos de manganeso (rocas esféricas que contienen metales raros) en el fondo marino, frente a la costa sureste de la isla Minamitorishima.

Febrero de 2026: El buque de investigación Chikyū, de la JAMSTEC, logra recuperar lodo que contiene tierras raras del fondo marino, a unos 5.700 metros de profundidad, frente a las costas de la isla Minamitorishima.

Marzo de 2026: En relación con el vertedero definitivo para los residuos radiactivos de alta actividad (“basura radiactiva”) procedentes de las centrales nucleares japonesas, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria solicita al municipio de Ogasawara, Tokio, que realice un estudio bibliográfico en Minamitorishima.

Material de referencia (en japonés)

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Minamitorishima, la isla más oriental de Japón, vista desde el aire – imagen realizada el 21 de noviembre de 2012; Jiji Press.)