El gasto militar de Japón en 2025 alcanzó los 9,3 billones de yenes, el décimo mundial

El gasto militar a nivel global durante el año 2025 ascendió a 2.887 billones de dólares, lo que representa un incremento del 2,9 % respecto al año anterior. En la última década, esta cifra ha experimentado un crecimiento del 41 %. Con un desembolso de 62.200 millones de dólares, Japón se sitúa como la décima potencia mundial en gasto de defensa.

El gasto en relación con el PIB es del 1,4 %

Según el estudio sobre el gasto militar mundial en 2025 publicado recientemente por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), con sede en Suecia, el gasto militar de Japón ascendió a 62.200 millones de dólares, lo que supone un aumento del 9,7 % respecto al año anterior, y se mantuvo en el décimo puesto mundial, al igual que el año anterior. En moneda local (yenes), la cifra ascendió a 9,3 billones de yenes, lo que supone un aumento del 13,2 %.

El gasto militar de Japón, que en 1988 era de 3,67 billones de yenes, superó la barrera de los 4 billones en 1990 y mantuvo una tendencia al alza durante toda esa década. A partir de la década de 2000 la cifra se estabilizó en torno a los 5 billones de yenes. En 2023 superó por primera vez los 6 billones, pero en 2024 saltó hasta los 8 billones, y en 2025 se disparó hasta superar los 9 billones de yenes. En 2025, la proporción respecto al producto interior bruto (PIB) fue del 1,4 %.

La lista de los diez países con mayor gasto militar está encabezada por Estados Unidos con 954.000 millones de dólares, seguido por China con una estimación de 336.000 millones y Rusia con unos 190.000 millones; les siguen Alemania, India, Reino Unido, Ucrania, Arabia Saudí, Francia y Japón. El gasto de Rusia aumentó un 5,9 % interanual, mientras que el de Ucrania creció un 20 %, alcanzando una cifra estimada de 84.100 millones de dólares. Israel ocupó el undécimo lugar mundial, con un gasto de 48.300 millones de dólares, lo que supone un descenso del 4,9 % respecto al año previo.

EE. UU., China y Rusia representan el 50 % del gasto militar mundial

Del total del gasto militar mundial el mayor porcentaje que corresponde a Estados Unidos es de un 33 %. China representa aproximadamente el 12 % y Rusia el 6,6 %, por lo que estas tres naciones suman más de la mitad del desembolso global. Japón aporta el 2,2 %. Los 15 países con mayor gasto militar acaparan el 80 % del gasto total.

El porcentaje del gasto militar respecto al PIB mundial (producto interior bruto total) es del 2,5 %. En Estados Unidos es del 3,1 %, en China se estima que es del 1,7 % y en Rusia, del 7,5 %. Alemania, el Reino Unido y Francia se sitúan todos en torno al 2 %, mientras que Italia se registra en el 1,9 %.

Material de referencia (en japonés)

Tendencias del gasto militar mundial, 2025, Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI)

(Imagen del encabezado: un tanque modelo 10 dispara su cañón principal hacia un objetivo durante un ejercicio general de fuego real de Fuji de la Fuerza Terrestre de Autodefensa; 8 de junio de 2025, campo de maniobras de Higashi-Fuji, en la prefectura de Shizuoka - Jiji Press.)