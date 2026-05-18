Alerta en el norte de Japón: avistamientos recurrentes en zonas urbanas de osos tras su hibernación

Los informes sobre avistamientos de osos tras el periodo de hibernación se suceden en diversos puntos de Tōhoku y Hokkaidō. Ante el incremento de los ataques a personas durante el mes de abril, las administraciones locales han extremado la precaución mediante la activación de alertas especiales.

Las víctimas mortales en abril, las primeras en cinco años

Los osos salen de su hibernación a partir de marzo. Empiezan a moverse cada vez más activamente en busca de alimento, por lo que este año también están aumentando los encuentros con personas y los daños causados.

En el pueblo de Shiwa (prefectura de Iwate), un agente de policía de unos 50 años resultó herido el 21 de abril tras ser atacado por un oso negro japonés mientras participaba en las labores de búsqueda de una persona desaparecida. En las inmediaciones se halló el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba signos de haber sido atacada por el animal. Según estadísticas del Ministerio de Medioambiente, no se registraba una víctima mortal por ataque de oso en un mes de abril desde 2021.

Asimismo, los incidentes con heridos por ataques de osos son constantes. En una zona residencial de la ciudad de Toyama, una mujer de unos 40 años fue atacada el 29 de abril mientras paseaba a su perro, y sufrió arañazos en el rostro, el cuello y la cabeza.

Por otro lado, en la aldea de Shimamaki, situada en la costa del mar de Japón, en Hokkaidō, un grupo de cinco cazadores locales participó el 26 de abril en una operación de “captura de control primaveral” para abatir ejemplares de oso pardo tras la hibernación. Tras disparar a un oso de dos metros que se encontraba en una ladera, el animal rodó herido ladera abajo hacia ellos y arremetió contra un cazador de unos 60 años. El oso no murió hasta recibir seis o siete disparos, y el hombre sufrió heridas de gravedad en la cabeza y otras partes del cuerpo. “Nunca había visto un oso tan difícil de abatir”, declaró uno de los compañeros del herido.

Principales ataques y avistamientos en núcleos urbanos (enero-abril de 2026)

Ciudad de Toyama (29 de abril) Una mujer de unos 40 años fue atacada por un oso en una zona residencial y resultó herida. Ciudad de Fukushima (26 de abril) Un hombre de unos 50 años que recogía plantas silvestres fue atacado y resultó herido en una pierna. Pueblo de Shimamaki, Hokkaidō (26 de abril) Cinco miembros de la asociación local de cazadores dispararon y alcanzaron a un oso pardo mientras realizaban una operación de control en la montaña. El oso no murió y atacó a un cazador de unos 60 años. El hombre resultó gravemente herido. Ciudad de Akita (25 de abril) Apareció un oso en el recinto de una residencia de la tercera edad. Pueblo de Ten’ei, prefectura de Fukushima (22 de abril) Un miembro de las Fuerzas de Autodefensa de unos 30 años fue atacado en un campo de maniobras y resultó herido. Kagamiishi y Sukagawa, prefectura de Fukushima (21-22 de abril) Se suceden los avistamientos en los alrededores de las escuelas. Municipio de Shiwa, prefectura de Iwate (21 de abril) Un agente de policía de unos 50 años que buscaba a una persona desaparecida fue atacado por un oso y resultó herido en la cara y las piernas. En las inmediaciones se encontró el cadáver de una mujer adulta y, según la prensa local, se cree que fue atacada por un oso. Distrito de Aoba, ciudad de Sendai (17-19 de abril) Se sucedieron los avistamientos de osos en una zona residencial. Se localizó y capturó a un oso entre la maleza situada detrás de un bloque de pisos, y se procedió a su abatimiento de emergencia. Ciudad de Nagaoka, prefectura de Niigata (12 de abril) Durante cerca de una semana se produjeron avistamientos diarios de osos en las inmediaciones de una zona residencial. Se capturó uno con una trampa preparada por el ayuntamiento, y se llevó a cabo una cacería de emergencia. Ciudad de Kōriyama, prefectura de Fukushima (8 de abril) Durante varios días se produjeron avistamientos de osos en zonas urbanas, entre otros lugares, lo que hizo necesaria una cacería de emergencia. Distrito Chūō, ciudad de Sapporo (26 de marzo, 14 y 19 de abril) Se avistó un animal que parecía ser un oso pardo en una zona residencial. Ciudad de Miyako, prefectura de Iwate (8 de marzo) En una ruta de senderismo, un hombre de unos 60 años sufrió una mordedura en la pierna izquierda por parte de un oso que se encontraba en un agujero en la nieve. Ciudad de Hanamaki, prefectura de Iwate (13 de febrero) Un hombre de 70 años que intentaba ahuyentar a un oso con fuegos artificiales y otros medios fue atacado y sufrió heridas en la cabeza y la cara. Posteriormente, el animal fue capturado y sacrificado.

* Tabla elaborada por nippon.com a partir de información publicada por las autoridades locales.

Según datos preliminares del Ministerio de Medioambiente, durante el año fiscal 2025 los ataques de osos a personas alcanzaron los 216 casos, con 238 víctimas y 13 fallecidos, situándose en el nivel más crítico de la última década. El número de avistamientos ascendió a 50.359 en ese año fiscal, superando ampliamente los 24.348 de 2023 y los 20.513 de 2024.

Alerta temprana y apariciones recurrentes en áreas residenciales

Las prefecturas del noreste han reforzado sus alertas. Akita, que activó un aviso por presencia de osos negros el 10 de abril, elevó el nivel a “alerta por irrupción” solo cuatro días después. Fukushima, Aomori, Miyagi e Iwate también han emitido alertas similares. El elevado número de avistamientos ha obligado a todas estas provincias a adelantar las notificaciones respecto a años anteriores.

Aunque la escasez de frutos silvestres es una de las causas del aumento de las incursiones, algunos expertos señalan otros factores: la despoblación rural hace que los osos pierdan el miedo a los asentamientos humanos, y el acceso a frutas de árboles en casas abandonadas les enseña dónde encontrar comida fácil.

En el distrito de Aoba, en la ciudad de Sendai, se capturó un ejemplar oculto entre los arbustos de un bloque de apartamentos tras varios días de incidentes entre el 17 y el 19 de abril. En Sapporo se registraron tres avistamientos de un posible oso pardo en zonas residenciales entre finales de marzo y abril.

Las medidas de prevención ya no son exclusivas del monte; son necesarias en periferias urbanas, zonas agrícolas, rutas escolares y enclaves turísticos. El Ministerio de Medioambiente recomienda consultar portales de información antes de realizar senderismo, evitar desplazamientos en solitario y llevar elementos básicos como campanas antiosos, radios o aerosoles repelentes. En el ámbito doméstico, se subraya la importancia de gestionar adecuadamente los residuos orgánicos, cerrar bajo llave almacenes y viviendas, y desbrozar matorrales para evitar que los osos se aproximen a los núcleos de población.



Campanas anti-osos y aerosoles repelentes para la prevención de encuentros con osos. (Pixta)

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: ante la sucesión de avistamientos de osos, las autoridades locales están intensificando las advertencias sobre estos animales - Pixta.)