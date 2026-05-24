Los jóvenes japoneses valoran más la existencia de las Fuerzas de Autodefensa que la alianza Japón-EE. UU.

Han pasado cuatro años desde la invasión rusa de Ucrania. Mientras las negociaciones de paz mediadas por Estados Unidos se estancaban ha estallado una guerra en Irán desencadenada por un ataque estadounidense a gran escala. ¿Qué piensa sobre esta convulsa situación internacional la generación que liderará el futuro?

Mejora la valoración de las Fuerzas de Autodefensa

El ataque a gran escala lanzado a finales de febrero por las fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel contra Irán está teniendo graves repercusiones en Oriente Medio y en la comunidad internacional. A mediados de marzo, la Fundación Nippon realizó su Encuesta sobre la conciencia de los jóvenes de 18 años, entre 1.000 personas de 17 a 19 años, que lleva a cabo de forma periódica para explorar cómo perciben los jóvenes las crisis de seguridad que enfrenta Japón.

Los “tres principios antinucleares” ocuparon el primer lugar como factor de la paz en Japón con un 42,9 % en esta encuesta, manteniéndose a la cabeza al igual que en la encuesta anterior (enero de 2023), aunque descendieron 2,6 puntos. La “alianza Japón-EE. UU.”, que ocupaba el tercer puesto, cayó 6,9 puntos hasta la quinta posición, posiblemente influida por las diversas exigencias de la segunda administración Trump, iniciada en enero de 2025 bajo el lema America First. Por el contrario, la opción de la “existencia de las Fuerzas de Autodefensa” aumentó 9,2 puntos, ascendiendo al segundo lugar.

Respecto a las “amenazas para Japón en los próximos cinco años”, los “combates o conflictos en regiones cercanas” fueron la opción más citada con un 45,3 %, seguida de un “ataque armado contra Japón”, “ataques a bases militares estadounidenses” y “ataques terroristas dentro de Japón”. Aunque el orden de las respuestas no ha variado respecto a la encuesta anterior, el porcentaje de personas que perciben estas cuatro opciones principales como una amenaza ha disminuido.

En cuanto a los países percibidos como una amenaza militar para Japón, Corea del Norte encabeza la lista con un 66,8 %, a pesar de haber descendido 10 puntos desde el estudio anterior. Rusia, que ocupaba el segundo lugar, también bajó 10,1 puntos hasta el 44,5 %. Por otro lado, la inestabilidad en Oriente Medio provocada por el conflicto con Irán se reflejó en un incremento de la percepción de amenaza por parte de Irán e Irak respecto a la encuesta previa.

Sobre el incremento del presupuesto de defensa, política que se mantiene desde hace más de una década, un 34,5 % se mostró “a favor” (incluyendo la opción “más bien a favor”), mientras que un 24,4 % se manifestó “en contra”. Ambas posturas disminuyeron respecto al estudio anterior, mientras que la opción “no sé” aumentó 12,2 puntos, hasta el 41,1 %. Este aumento fue especialmente notable entre las mujeres (15 puntos más), lo que sugiere una dificultad entre los jóvenes para comprender plenamente la compleja situación internacional.

Aunque Japón mantiene los tres principios antinucleares, en el supuesto de que se revisara su postura ante las armas nucleares, el grado de aceptación de medidas como la “fabricación nacional”, la “posesión nacional” o el “despliegue por parte de un aliado” se mantuvo casi sin cambios por debajo del 30 % en el cómputo global. No obstante, al analizar los datos por sexo, destacó una actitud más afirmativa entre las mujeres.

Respecto a la posible implantación del servicio militar obligatorio, el porcentaje de apoyo (incluyendo la opción “más bien a favor”) aumentó ligeramente tanto en hombres como en mujeres respecto a la encuesta anterior. En el caso de los hombres, el rechazo tajante (“en contra”) disminuyó más de 10 puntos, situándose en el 45,2 %.

Material de referencia (en japonés)

Encuesta sobre la conciencia de los jóvenes de 18 años; Seguridad nacional, Fundación Nippon

(Imagen del encabezado: Photo AC.)