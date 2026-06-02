Prevén que la oferta de edificios de oficinas en Tokio se contraerá durante los próximos cinco años

En zonas de Tokio antes llenas de edificios de uso mixto, la remodelación urbana está dando paso a modernos rascacielos de oficinas. Los restaurantes de precios asequibles y sabores reconfortantes desaparecen, reemplazados por cafeterías sofisticadas donde almorzar resulta más caro.

En 2025 la oferta alcanzó los 1,13 millones de metros cuadrados

Según el Estudio sobre la oferta de grandes edificios de oficinas en los 23 distritos de Tokio elaborado por la promotora inmobiliaria Mori Trust (con sede en el distrito de Minato, Tokio), la oferta de este tipo de inmuebles alcanzó los 1.130.000 metros cuadrados en 2025. Esto supuso un incremento significativo respecto a los 640.000 metros cuadrados de 2024, concentrando un volumen considerable de ofertas.

Aunque se prevé que en 2026 y 2029 la oferta se mantenga en niveles similares a los de 2025, esta se reducirá en 2027, 2028 y 2030, lo que situará el suministro medio anual de los próximos cinco años en 870.000 metros cuadrados, por debajo de la media de 1.060.000 metros cuadrados registrada en los últimos 20 años.

En cuanto a las zonas de suministro, la abrumadora mayoría la representan los tres distritos centrales: Chiyoda, Chūō y Minato. Entre 2021 y 2025, el distrito de Minato concentró el 53 % del total, debido entre otros factores a la remodelación de la zona de Toranomon y Shimbashi.

Para el periodo 2026-2030 se prevé una oferta similar entre los tres distritos centrales, con la que cada uno de ellos superará el millón de metros cuadrados. Además de mantenerse un alto nivel de oferta en el área de Yaesu, Nihonbashi y Kyōbashi, se espera una diversificación de las zonas de desarrollo con proyectos en sectores como Uchisaiwaichō, Kasumigaseki, Nagatachō, Nishi-Shinjuku y Aoyama.

Por otra parte, la oferta de edificios de oficinas de tamaño mediano en 2025 fue de 99.000 metros cuadrados, un nivel similar al promedio de 98.000 metros cuadrados registrado en los últimos diez años. Aunque en 2026 el suministro caerá hasta los 44.000 metros cuadrados, se prevé que vuelva a aumentar en 2027 hasta los 88.000 metros cuadrados.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: el complejo multifuncional a gran escala Takanawa Gateway City de JR East, tras su apertura completa en el distrito de Minato, Tokio, 28 de marzo de 2026 - Jiji Press.)