Libertad de prensa: Japón es el segundo país con peor puntuación del G7

Según la “Clasificación de libertad de prensa” de 2026, publicada por la ONG internacional Reporteros sin Fronteras, Japón ocupó el puesto 62, entre 180 países y territorios. Aunque subió cuatro puestos con respecto al año anterior, dentro del Grupo de los Siete (G7) era el segundo más bajo, solo por delante de Estados Unidos.

La restricción del periodismo

Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede en París, lleva a cabo investigaciones y difunde información sobre las garantías a la libertad de prensa en 180 países y regiones de todo el mundo. Cada año puntúa la libertad de prensa de cada país desde perspectivas como la política, el marco legal, la sociedad y la seguridad de los periodistas, y publica sus resultados en forma de clasificación. Cuanto más alta es la puntuación, mayor es la garantía de libertad de prensa.

En la edición de 2026, Japón, que ocupó el puesto 62.º, obtuvo una puntuación de 62,9 puntos, lo que lo sitúa en la categoría de “situación problemática”. RSF señala que la Ley de Protección de Secretos Especiales (Secretos de Estado), promulgada en 2014 y destinada a prevenir la filtración de información relacionada con la seguridad nacional, “sigue coartando el periodismo”, y destaca que “no existe un mecanismo adecuado que garantice el anonimato de las fuentes, por lo que la autocensura (dentro de los medios de comunicación) es generalizada”. Asimismo, considera problemáticas la intervención del Gobierno, la limitación del número de periodistas a las ruedas de prensa gubernamentales, la desigualdad de género en los medios de comunicación y el carácter cerrado de los clubes de prensa.

La posición de Japón era la 28.ª en 2002, cuando se inició el estudio. En 2010 alcanzó su mejor posición histórica, la 12.ª, pero en 2013, con el inicio del segundo mandato del Gobierno de Abe, descendió considerablemente y, en los últimos 12 años, se ha estancado entre los puestos 60.º y 70.º.

Por su parte, Noruega ocupa el primer puesto por décimo año consecutivo. Además, en Estados Unidos, el país con la clasificación más baja de los países del G7, se señala que “desde el regreso del presidente Trump en 2025, la situación ha empeorado aún más y la libertad de prensa ha sufrido un grave retroceso durante un largo periodo”, citando como ejemplos las restricciones a la prensa y los ataques a los medios de comunicación mediante medidas legales.

Según RSF, a nivel mundial, los países en los que la libertad de prensa se considera “difícil” (40-54 puntos) o “extremadamente grave” (1-39 puntos) representan la mayoría de los países incluidos en el estudio, y la puntuación media ha alcanzado su nivel más bajo desde que se inició la investigación. RSF señaló que “se están ampliando las restricciones legales, especialmente las relacionadas con las políticas de seguridad nacional, y que incluso en los países democráticos se está produciendo un retroceso evidente en el derecho de acceso a la información”.

Material de referencia (en inglés)

2026 Global Score, Reporteros sin Fronteras

(Imagen del encabezado: Photo AC.)