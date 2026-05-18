Copa Mundial de la FIFA 2026: información sobre la selección de Japón

Copa Mundial de la FIFA 2026: información sobre la selección de JapónDeporte
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Japón aspira a alcanzar los cuartos de final por primera vez
El 15 de mayo, el seleccionador Moriyasu Hajime dio a conocer la lista de los 26 jugadores que integrarán la selección masculina de fútbol de Japón que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.
El calendario de la selección japonesa en el mundial
(Se indica la fecha y la hora en Japón)
Fase de grupos (Grupo F)
|Fecha y hora
|Contrincante / lugar del partido
|15 de junio, 5:00
|Países Bajos / Dallas (EE. UU.)
|21 de junio, 13:00
|Túnez / Monterrey (México)
|26 de junio, 8:00
|Suecia / Dallas (EE. UU.)
El conjunto que acudirá a la Copa Mundial de la FIFA 2026
Seleccionador
Moriyasu Hajime
Fecha de nacimiento: 23 de agosto de 1968
Historial como entrenador
2012-2017: Sanfrecce Hiroshima
2017: Selección sub-20 de Japón
2018: Selección sub-23 de Japón
2018-hoy: Selección japonesa de fútbol
Porteros
Suzuki Zion
Fecha de nacimiento / Edad: 21 de agosto de 2002, 23 años
Altura / Peso: 190 cm / 100 kg
Partidos con la selección / Goles encajados: 23 partidos, 14 goles encajados
Debut con la selección: 19 de julio de 2022, contra Hong Kong-China
Participaciones en la Copa Mundial: 0
Trayectoria en clubes: Urawa Red Diamonds (Japón) → Sint-Truidense VV (Bélgica) → Parma Calcio 1913 (Italia)
Osako Keisuke
Fecha de nacimiento / Edad: 28 de julio de 1999, 26 años
Altura / Peso: 188 cm / 87 kg
Partidos con la selección / Goles encajados: 11 partidos, 8 goles encajados
Debut con la selección: 17 de junio de 2019, contra Chile
Participaciones en la Copa Mundial: 0
Trayectoria en clubes: Sanfrecce Hiroshima (Japón)
Hayakawa Tomoki
Fecha de nacimiento / Edad: 3 de marzo de 1999, 27 años
Altura / Peso: 187 cm / 81 kg
Partidos con la selección / Goles encajados: 3 partidos, 0 goles encajados
Debut con la selección: 12 de julio de 2025, contra China
Participaciones en la Copa Mundial: 0
Trayectoria en clubes: Kashima Antlers (Japón)
Defensas
Nagatomo Yūto
Fecha de nacimiento / Edad: 12 de septiembre de 1986, 39 años
Altura / Peso: 170 cm / 68 kg
Partidos con la selección / Goles: 144 partidos, 4 goles
Debut con la selección: 24 de mayo de 2008, contra Costa de Marfil
Participaciones en la Copa Mundial: 2010 (4 partidos), 2014 (3 partidos), 2018 (4 partidos), 2022 (4 partidos)
Trayectoria en clubes: FC Tokyo (Japón) → AC Cesena (Italia) → Inter Milan (Italia) → Galatasaray SK (Turquía) → Olympique de Marseille (Francia) → FC Tokyo (Japón)
Taniguchi Shōgo
Fecha de nacimiento / Edad: 15 de julio de 1991, 34 años
Altura / Peso: 185 cm / 75 kg
Partidos con la selección / Goles: 37 partidos, 1 gol
Debut con la selección: 11 de junio de 2015, contra Irak
Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (2 partidos)
Trayectoria en clubes: Kawasaki Frontale (Japón) → Al-Rayyan SC (Catar) → Sint-Truidense VV (Bélgica)
Watanabe Tsuyoshi
Fecha de nacimiento / Edad: 5 de febrero de 1997, 29 años
Altura / Peso: 184 cm / 76 kg
Partidos con la selección / Goles: 10 partidos, 0 goles
Debut con la selección: 14 de diciembre de 2019, contra Hong Kong-China
Participaciones en la Copa Mundial: 0
Trayectoria en clubes: FC Tokyo (Japón) → KV Kortrijk (Bélgica) → KAA Gent (Bélgica) → Feyenoord (Países Bajos)
Suzuki Junnosuke
Fecha de nacimiento / Edad: 12 de julio de 2003, 22 años
Altura / Peso: 180 cm / 78 kg
Partidos con la selección / Goles: 6 partidos, 0 goles
Debut con la selección: 10 de junio de 2025, contra Indonesia
Participaciones en la Copa Mundial: 0
Trayectoria en clubes: Shonan Bellmare (Japón) → FC Copenhagen (Dinamarca)
Itō Hiroki
Fecha de nacimiento / Edad: 12 de mayo de 1999, 27 años
Altura / Peso: 188 cm / 84 kg
Partidos con la selección / Goles: 23 partidos, 1 gol
Debut con la selección: 2 de junio de 2022, contra Paraguay
Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (1 partido)
Trayectoria en clubes: Júbilo Iwata (Japón) → Nagoya Grampus (Japón) → Júbilo Iwata (Japón) → VfB Stuttgart (Alemania) → FC Bayern Munich (Alemania)
Itakura Kō
Fecha de nacimiento / Edad: 27 de enero de 1997, 29 años
Altura / Peso: 188 cm / 80 kg
Partidos con la selección / Goles: 39 partidos, 2 goles
Debut con la selección: 20 de junio de 2019, contra Uruguay
Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (3 partidos)
Trayectoria en clubes: Kawasaki Frontale (Japón) → Vegalta Sendai (Japón) → Manchester City FC (Inglaterra) → FC Groningen (Países Bajos) → FC Schalke 04 (Alemania) → Borussia Mönchengladbach (Alemania) → AFC Ajax (Países Bajos)
Tomiyasu Takehiro
Fecha de nacimiento / Edad: 5 de noviembre de 1998, 27 años
Altura / Peso: 187 cm / 84 kg
Partidos con la selección / Goles: 42 partidos, 1 gol
Debut con la selección: 12 de octubre de 2018, contra Panamá
Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (3 partidos)
Trayectoria en clubes: Avispa Fukuoka (Japón) → Sint-Truidense VV (Bélgica) → Bologna FC 1909 (Italia) → Arsenal FC (Inglaterra) → AFC Ajax (Países Bajos)
Seko Ayumu
Fecha de nacimiento / Edad: 7 de junio de 2000, 25 años
Altura / Peso: 186 cm / 81 kg
Partidos con la selección / Goles: 13 partidos, 0 goles
Debut con la selección: —
Participaciones en la Copa Mundial: 0
Trayectoria en clubes: Cerezo Osaka (Japón) → Grasshopper Club Zürich (Suiza) → Le Havre AC (Francia)
Sugawara Yukinari
Fecha de nacimiento / Edad: 28 de junio de 2000, 25 años
Altura / Peso: 179 cm / 71 kg
Partidos con la selección / Goles: 20 partidos, 6 goles
Debut con la selección: 9 de octubre de 2020, contra Camerún
Participaciones en la Copa Mundial: 0
Trayectoria en clubes: Nagoya Grampus (Japón) → AZ Alkmaar (Países Bajos) → Southampton FC (Inglaterra) → SV Werder Bremen (Alemania)
Centrocampistas / Delanteros
Endō Wataru
Fecha de nacimiento / Edad: 9 de febrero de 1993, 33 años
Altura / Peso: 178 cm / 76 kg
Partidos con la selección / Goles: 72 partidos, 4 goles
Debut con la selección: 2 de agosto de 2015, contra Corea del Norte
Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (4 partidos), 2018 (0 partidos)
Trayectoria en clubes: Shonan Bellmare (Japón) → Urawa Red Diamonds (Japón) → Sint-Truidense VV (Bélgica) → VfB Stuttgart (Alemania) → Liverpool FC (Inglaterra)
Kamada Daichi
Fecha de nacimiento / Edad: 5 de agosto de 1996, 29 años
Altura / Peso: 180 cm / 72 kg
Partidos con la selección / Goles: 49 partidos / 12 goles
Debut con la selección: 22 de marzo de 2019, contra Colombia
Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (4 partidos)
Trayectoria en clubes: Sagan Tosu (Japón) → Eintracht Frankfurt (Alemania) → Sint-Truidense VV (Bélgica) → Eintracht Frankfurt (Alemania) → SS Lazio (Italia) → Crystal Palace FC (Inglaterra)
Sano Kaishū
Fecha de nacimiento / Edad: 30 de diciembre de 2000, 25 años
Altura / Peso: 176 cm / 67 kg
Partidos con la selección / Goles: 12 partidos, 0 goles
Debut con la selección: 16 de noviembre de 2023, contra Myanmar
Participaciones en la Copa Mundial: 0
Trayectoria en clubes: FC Machida Zelvia (Japón) → Kashima Antlers (Japón) → FSV Mainz 05 (Alemania)
Tanaka Ao
Fecha de nacimiento / Edad: 10 de septiembre de 1998, 27 años
Altura / Peso: 180 cm / 75 kg
Partidos con la selección / Goles: 37 partidos, 8 goles
Debut con la selección: 14 de diciembre de 2019, contra Hong Kong-China
Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (3 partidos)
Trayectoria en clubes: Kawasaki Frontale (Japón) → Fortuna Düsseldorf (Alemania) → Leeds United FC (Inglaterra)
Itō Jun’ya
Fecha de nacimiento / Edad: 9 de marzo de 1993, 33 años
Altura / Peso: 177 cm / 68 kg
Partidos con la selección / Goles: 68 partidos, 15 goles
Debut con la selección: 9 de diciembre de 2017, contra Corea del Norte
Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (4 partidos)
Trayectoria en clubes: Ventforet Kofu (Japón) → Kashiwa Reysol (Japón) → KRC Genk (Bélgica) → Stade de Reims (Francia) → KRC Genk (Bélgica)
Dōan Ritsu
Fecha de nacimiento / Edad: 16 de junio de 1998, 27 años
Altura / Peso: 172 cm / 70 kg
Partidos con la selección / Goles: 64 partidos, 11 goles
Debut con la selección: 11 de septiembre de 2018, contra Costa Rica
Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (4 partidos)
Trayectoria en clubes: Gamba Osaka (Japón) → FC Groningen (Países Bajos) → PSV Eindhoven (Países Bajos) → Arminia Bielefeld (Alemania) → PSV Eindhoven (Países Bajos) → SC Freiburg (Alemania) → Eintracht Frankfurt (Alemania)
Nakamura Keito
Fecha de nacimiento / Edad: 28 de julio de 2000, 25 años
Altura / Peso: 180 cm / 73 kg
Partidos con la selección / Goles: 24 partidos, 10 goles
Debut con la selección: 24 de marzo de 2023, contra Uruguay
Participaciones en la Copa Mundial: 0
Trayectoria en clubes: Gamba Osaka (Japón) → FC Twente (Países Bajos) → Sint-Truidense VV (Bélgica) → FC Juniors OÖ (Austria) → LASK (Austria) → Stade de Reims (Francia)
Kubo Takefusa
Fecha de nacimiento / Edad: 4 de junio de 2001, 24 años
Altura / Peso: 173 cm / 64 kg
Partidos con la selección / Goles: 48 partidos, 7 goles
Debut con la selección: 9 de junio de 2019, contra El Salvador
Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (2 partidos)
Trayectoria en clubes: Yokohama F. Marinos (Japón) → FC Tokyo (Japón) → Real Madrid CF (España) → RCD Mallorca (España) → Villarreal CF (España) → Getafe CF (España) → Real Madrid CF (España) → RCD Mallorca (España) → Real Sociedad (España)
Suzuki Yuito
Fecha de nacimiento / Edad: 25 de octubre de 2001, 24 años
Altura / Peso: 175 cm / 71 kg
Partidos con la selección / Goles: 6 partidos, 0 goles
Debut con la selección: 6 de junio de 2024, contra Myanmar
Participaciones en la Copa Mundial: 0
Trayectoria en clubes: Shimizu S-Pulse (Japón) → RC Strasbourg Alsace (Francia) → Shimizu S-Pulse (Japón) → Brøndby IF (Dinamarca) → SC Freiburg (Alemania)
Maeda Daizen
Fecha de nacimiento / Edad: 20 de octubre de 1997, 28 años
Altura / Peso: 173 cm / 67 kg
Partidos con la selección / Goles: 27 partidos, 4 goles
Debut con la selección: 17 de junio de 2019, contra Chile
Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (3 partidos)
Trayectoria en clubes: Matsumoto Yamaga FC (Japón) → Mito HollyHock (Japón) → Matsumoto Yamaga FC (Japón) → CS Marítimo (Portugal) → Yokohama F. Marinos (Japón) → Celtic FC (Escocia)
Ueda Ayase
Fecha de nacimiento / Edad: 28 de agosto de 1998, 28 años
Altura / Peso: 182 cm / 76 kg
Partidos con la selección / Goles: 38 partidos, 16 goles
Debut con la selección: 17 de junio de 2019, contra Chile
Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (1 partido)
Trayectoria en clubes: Kashima Antlers (Japón) → Cercle Brugge KSV (Bélgica) → Feyenoord (Países Bajos)
Ogawa Kōki
Fecha de nacimiento / Edad: 8 de agosto de 1997, 28 años
Altura / Peso: 186 cm / 78 kg
Partidos con la selección / Goles: 14 partidos, 10 goles
Debut con la selección: 14 de diciembre de 2019, contra Hong Kong-China
Participaciones en la Copa Mundial: 0
Trayectoria en clubes: Yokohama Kohoku Soccer Club (Japón) → Mamedo FC Junior Youth (Japón) → Toko Gakuen High School (Japón) → Júbilo Iwata (Japón) → Mito HollyHock (Japón) → Júbilo Iwata (Japón) → Yokohama FC (Japón) → NEC Nijmegen (Países Bajos)
Gotō Keisuke
Fecha de nacimiento / Edad: 3 de junio de 2005, 20 años
Altura / Peso: 191 cm / 78 kg
Partidos con la selección / Goles: 3 partidos, 0 goles
Debut con la selección: 14 de noviembre de 2025, contra Ghana
Participaciones en la Copa Mundial: 0
Trayectoria en clubes: Júbilo Iwata (Japón) → RSC Anderlecht (Bélgica) → Sint-Truidense VV (Bélgica)
Shiogai Kento
Fecha de nacimiento / Edad: 26 de marzo de 2005, 21 años
Altura / Peso: 180 cm / 75 kg
Partidos con la selección / Goles: 1 partido, 0 goles
Debut con la selección: 28 de marzo de 2026, contra Escocia
Participaciones en la Copa Mundial: 0
Trayectoria en clubes: Yokohama F. Marinos (Japón) → Keio University (Japón) → NEC Nijmegen (Países Bajos) → VfL Wolfsburg (Alemania)
(Imagen del encabezado: desde la izquierda, Suzuki Zion, Kamada Daichi, Dōan Ritsu y Kubo Takefusa. Fotografías por cortesía de la Asociación Japonesa de Fútbol. © JFA)
Selección Japonesa de Fútbol Samurai Blue Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Fútbol