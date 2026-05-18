Copa Mundial de la FIFA 2026: información sobre la selección de Japón

La Copa Mundial de Fútbol de 2026, que se disputará en tres países de Norteamérica, comenzará el 11 de junio. Presentamos el calendario de partidos de la selección japonesa, conocida como “Samurai Blue”, y los perfiles de los 26 integrantes de la plantilla.

Japón aspira a alcanzar los cuartos de final por primera vez

El 15 de mayo, el seleccionador Moriyasu Hajime dio a conocer la lista de los 26 jugadores que integrarán la selección masculina de fútbol de Japón que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

El calendario de la selección japonesa en el mundial

(Se indica la fecha y la hora en Japón)

Fase de grupos (Grupo F)

Fecha y hora Contrincante / lugar del partido 15 de junio, 5:00 Países Bajos / Dallas (EE. UU.) 21 de junio, 13:00 Túnez / Monterrey (México) 26 de junio, 8:00 Suecia / Dallas (EE. UU.)

El conjunto que acudirá a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Seleccionador

Moriyasu Hajime

Fecha de nacimiento: 23 de agosto de 1968

Historial como entrenador

2012-2017: Sanfrecce Hiroshima

2017: Selección sub-20 de Japón

2018: Selección sub-23 de Japón

2018-hoy: Selección japonesa de fútbol

Porteros

Suzuki Zion

Fecha de nacimiento / Edad: 21 de agosto de 2002, 23 años

Altura / Peso: 190 cm / 100 kg

Partidos con la selección / Goles encajados: 23 partidos, 14 goles encajados

Debut con la selección: 19 de julio de 2022, contra Hong Kong-China

Participaciones en la Copa Mundial: 0

Trayectoria en clubes: Urawa Red Diamonds (Japón) → Sint-Truidense VV (Bélgica) → Parma Calcio 1913 (Italia)

Osako Keisuke

Fecha de nacimiento / Edad: 28 de julio de 1999, 26 años

Altura / Peso: 188 cm / 87 kg

Partidos con la selección / Goles encajados: 11 partidos, 8 goles encajados

Debut con la selección: 17 de junio de 2019, contra Chile

Participaciones en la Copa Mundial: 0

Trayectoria en clubes: Sanfrecce Hiroshima (Japón)

Hayakawa Tomoki

Fecha de nacimiento / Edad: 3 de marzo de 1999, 27 años

Altura / Peso: 187 cm / 81 kg

Partidos con la selección / Goles encajados: 3 partidos, 0 goles encajados

Debut con la selección: 12 de julio de 2025, contra China

Participaciones en la Copa Mundial: 0

Trayectoria en clubes: Kashima Antlers (Japón)

Defensas

Nagatomo Yūto

Fecha de nacimiento / Edad: 12 de septiembre de 1986, 39 años

Altura / Peso: 170 cm / 68 kg

Partidos con la selección / Goles: 144 partidos, 4 goles

Debut con la selección: 24 de mayo de 2008, contra Costa de Marfil

Participaciones en la Copa Mundial: 2010 (4 partidos), 2014 (3 partidos), 2018 (4 partidos), 2022 (4 partidos)

Trayectoria en clubes: FC Tokyo (Japón) → AC Cesena (Italia) → Inter Milan (Italia) → Galatasaray SK (Turquía) → Olympique de Marseille (Francia) → FC Tokyo (Japón)

Taniguchi Shōgo

Fecha de nacimiento / Edad: 15 de julio de 1991, 34 años

Altura / Peso: 185 cm / 75 kg

Partidos con la selección / Goles: 37 partidos, 1 gol

Debut con la selección: 11 de junio de 2015, contra Irak

Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (2 partidos)

Trayectoria en clubes: Kawasaki Frontale (Japón) → Al-Rayyan SC (Catar) → Sint-Truidense VV (Bélgica)

Watanabe Tsuyoshi

Fecha de nacimiento / Edad: 5 de febrero de 1997, 29 años

Altura / Peso: 184 cm / 76 kg

Partidos con la selección / Goles: 10 partidos, 0 goles

Debut con la selección: 14 de diciembre de 2019, contra Hong Kong-China

Participaciones en la Copa Mundial: 0

Trayectoria en clubes: FC Tokyo (Japón) → KV Kortrijk (Bélgica) → KAA Gent (Bélgica) → Feyenoord (Países Bajos)

Suzuki Junnosuke

Fecha de nacimiento / Edad: 12 de julio de 2003, 22 años

Altura / Peso: 180 cm / 78 kg

Partidos con la selección / Goles: 6 partidos, 0 goles

Debut con la selección: 10 de junio de 2025, contra Indonesia

Participaciones en la Copa Mundial: 0

Trayectoria en clubes: Shonan Bellmare (Japón) → FC Copenhagen (Dinamarca)

Itō Hiroki

Fecha de nacimiento / Edad: 12 de mayo de 1999, 27 años

Altura / Peso: 188 cm / 84 kg

Partidos con la selección / Goles: 23 partidos, 1 gol

Debut con la selección: 2 de junio de 2022, contra Paraguay

Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (1 partido)

Trayectoria en clubes: Júbilo Iwata (Japón) → Nagoya Grampus (Japón) → Júbilo Iwata (Japón) → VfB Stuttgart (Alemania) → FC Bayern Munich (Alemania)

Itakura Kō

Fecha de nacimiento / Edad: 27 de enero de 1997, 29 años

Altura / Peso: 188 cm / 80 kg

Partidos con la selección / Goles: 39 partidos, 2 goles

Debut con la selección: 20 de junio de 2019, contra Uruguay

Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (3 partidos)

Trayectoria en clubes: Kawasaki Frontale (Japón) → Vegalta Sendai (Japón) → Manchester City FC (Inglaterra) → FC Groningen (Países Bajos) → FC Schalke 04 (Alemania) → Borussia Mönchengladbach (Alemania) → AFC Ajax (Países Bajos)

Tomiyasu Takehiro

Fecha de nacimiento / Edad: 5 de noviembre de 1998, 27 años

Altura / Peso: 187 cm / 84 kg

Partidos con la selección / Goles: 42 partidos, 1 gol

Debut con la selección: 12 de octubre de 2018, contra Panamá

Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (3 partidos)

Trayectoria en clubes: Avispa Fukuoka (Japón) → Sint-Truidense VV (Bélgica) → Bologna FC 1909 (Italia) → Arsenal FC (Inglaterra) → AFC Ajax (Países Bajos)

Seko Ayumu

Fecha de nacimiento / Edad: 7 de junio de 2000, 25 años

Altura / Peso: 186 cm / 81 kg

Partidos con la selección / Goles: 13 partidos, 0 goles

Debut con la selección: —

Participaciones en la Copa Mundial: 0

Trayectoria en clubes: Cerezo Osaka (Japón) → Grasshopper Club Zürich (Suiza) → Le Havre AC (Francia)

Sugawara Yukinari

Fecha de nacimiento / Edad: 28 de junio de 2000, 25 años

Altura / Peso: 179 cm / 71 kg

Partidos con la selección / Goles: 20 partidos, 6 goles

Debut con la selección: 9 de octubre de 2020, contra Camerún

Participaciones en la Copa Mundial: 0

Trayectoria en clubes: Nagoya Grampus (Japón) → AZ Alkmaar (Países Bajos) → Southampton FC (Inglaterra) → SV Werder Bremen (Alemania)

Centrocampistas / Delanteros

Endō Wataru

Fecha de nacimiento / Edad: 9 de febrero de 1993, 33 años

Altura / Peso: 178 cm / 76 kg

Partidos con la selección / Goles: 72 partidos, 4 goles

Debut con la selección: 2 de agosto de 2015, contra Corea del Norte

Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (4 partidos), 2018 (0 partidos)

Trayectoria en clubes: Shonan Bellmare (Japón) → Urawa Red Diamonds (Japón) → Sint-Truidense VV (Bélgica) → VfB Stuttgart (Alemania) → Liverpool FC (Inglaterra)

Kamada Daichi

Fecha de nacimiento / Edad: 5 de agosto de 1996, 29 años

Altura / Peso: 180 cm / 72 kg

Partidos con la selección / Goles: 49 partidos / 12 goles

Debut con la selección: 22 de marzo de 2019, contra Colombia

Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (4 partidos)

Trayectoria en clubes: Sagan Tosu (Japón) → Eintracht Frankfurt (Alemania) → Sint-Truidense VV (Bélgica) → Eintracht Frankfurt (Alemania) → SS Lazio (Italia) → Crystal Palace FC (Inglaterra)

Sano Kaishū

Fecha de nacimiento / Edad: 30 de diciembre de 2000, 25 años

Altura / Peso: 176 cm / 67 kg

Partidos con la selección / Goles: 12 partidos, 0 goles

Debut con la selección: 16 de noviembre de 2023, contra Myanmar

Participaciones en la Copa Mundial: 0

Trayectoria en clubes: FC Machida Zelvia (Japón) → Kashima Antlers (Japón) → FSV Mainz 05 (Alemania)

Tanaka Ao

Fecha de nacimiento / Edad: 10 de septiembre de 1998, 27 años

Altura / Peso: 180 cm / 75 kg

Partidos con la selección / Goles: 37 partidos, 8 goles

Debut con la selección: 14 de diciembre de 2019, contra Hong Kong-China

Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (3 partidos)

Trayectoria en clubes: Kawasaki Frontale (Japón) → Fortuna Düsseldorf (Alemania) → Leeds United FC (Inglaterra)

Itō Jun’ya

Fecha de nacimiento / Edad: 9 de marzo de 1993, 33 años

Altura / Peso: 177 cm / 68 kg

Partidos con la selección / Goles: 68 partidos, 15 goles

Debut con la selección: 9 de diciembre de 2017, contra Corea del Norte

Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (4 partidos)

Trayectoria en clubes: Ventforet Kofu (Japón) → Kashiwa Reysol (Japón) → KRC Genk (Bélgica) → Stade de Reims (Francia) → KRC Genk (Bélgica)

Dōan Ritsu

Fecha de nacimiento / Edad: 16 de junio de 1998, 27 años

Altura / Peso: 172 cm / 70 kg

Partidos con la selección / Goles: 64 partidos, 11 goles

Debut con la selección: 11 de septiembre de 2018, contra Costa Rica

Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (4 partidos)

Trayectoria en clubes: Gamba Osaka (Japón) → FC Groningen (Países Bajos) → PSV Eindhoven (Países Bajos) → Arminia Bielefeld (Alemania) → PSV Eindhoven (Países Bajos) → SC Freiburg (Alemania) → Eintracht Frankfurt (Alemania)

Nakamura Keito

Fecha de nacimiento / Edad: 28 de julio de 2000, 25 años

Altura / Peso: 180 cm / 73 kg

Partidos con la selección / Goles: 24 partidos, 10 goles

Debut con la selección: 24 de marzo de 2023, contra Uruguay

Participaciones en la Copa Mundial: 0

Trayectoria en clubes: Gamba Osaka (Japón) → FC Twente (Países Bajos) → Sint-Truidense VV (Bélgica) → FC Juniors OÖ (Austria) → LASK (Austria) → Stade de Reims (Francia)

Kubo Takefusa

Fecha de nacimiento / Edad: 4 de junio de 2001, 24 años

Altura / Peso: 173 cm / 64 kg

Partidos con la selección / Goles: 48 partidos, 7 goles

Debut con la selección: 9 de junio de 2019, contra El Salvador

Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (2 partidos)

Trayectoria en clubes: Yokohama F. Marinos (Japón) → FC Tokyo (Japón) → Real Madrid CF (España) → RCD Mallorca (España) → Villarreal CF (España) → Getafe CF (España) → Real Madrid CF (España) → RCD Mallorca (España) → Real Sociedad (España)

Suzuki Yuito

Fecha de nacimiento / Edad: 25 de octubre de 2001, 24 años

Altura / Peso: 175 cm / 71 kg

Partidos con la selección / Goles: 6 partidos, 0 goles

Debut con la selección: 6 de junio de 2024, contra Myanmar

Participaciones en la Copa Mundial: 0

Trayectoria en clubes: Shimizu S-Pulse (Japón) → RC Strasbourg Alsace (Francia) → Shimizu S-Pulse (Japón) → Brøndby IF (Dinamarca) → SC Freiburg (Alemania)

Maeda Daizen

Fecha de nacimiento / Edad: 20 de octubre de 1997, 28 años

Altura / Peso: 173 cm / 67 kg

Partidos con la selección / Goles: 27 partidos, 4 goles

Debut con la selección: 17 de junio de 2019, contra Chile

Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (3 partidos)

Trayectoria en clubes: Matsumoto Yamaga FC (Japón) → Mito HollyHock (Japón) → Matsumoto Yamaga FC (Japón) → CS Marítimo (Portugal) → Yokohama F. Marinos (Japón) → Celtic FC (Escocia)

Ueda Ayase

Fecha de nacimiento / Edad: 28 de agosto de 1998, 28 años

Altura / Peso: 182 cm / 76 kg

Partidos con la selección / Goles: 38 partidos, 16 goles

Debut con la selección: 17 de junio de 2019, contra Chile

Participaciones en la Copa Mundial: 2022 (1 partido)

Trayectoria en clubes: Kashima Antlers (Japón) → Cercle Brugge KSV (Bélgica) → Feyenoord (Países Bajos)

Ogawa Kōki

Fecha de nacimiento / Edad: 8 de agosto de 1997, 28 años

Altura / Peso: 186 cm / 78 kg

Partidos con la selección / Goles: 14 partidos, 10 goles

Debut con la selección: 14 de diciembre de 2019, contra Hong Kong-China

Participaciones en la Copa Mundial: 0

Trayectoria en clubes: Yokohama Kohoku Soccer Club (Japón) → Mamedo FC Junior Youth (Japón) → Toko Gakuen High School (Japón) → Júbilo Iwata (Japón) → Mito HollyHock (Japón) → Júbilo Iwata (Japón) → Yokohama FC (Japón) → NEC Nijmegen (Países Bajos)

Gotō Keisuke

Fecha de nacimiento / Edad: 3 de junio de 2005, 20 años

Altura / Peso: 191 cm / 78 kg

Partidos con la selección / Goles: 3 partidos, 0 goles

Debut con la selección: 14 de noviembre de 2025, contra Ghana

Participaciones en la Copa Mundial: 0

Trayectoria en clubes: Júbilo Iwata (Japón) → RSC Anderlecht (Bélgica) → Sint-Truidense VV (Bélgica)

Shiogai Kento

Fecha de nacimiento / Edad: 26 de marzo de 2005, 21 años

Altura / Peso: 180 cm / 75 kg

Partidos con la selección / Goles: 1 partido, 0 goles

Debut con la selección: 28 de marzo de 2026, contra Escocia

Participaciones en la Copa Mundial: 0

Trayectoria en clubes: Yokohama F. Marinos (Japón) → Keio University (Japón) → NEC Nijmegen (Países Bajos) → VfL Wolfsburg (Alemania)

(Imagen del encabezado: desde la izquierda, Suzuki Zion, Kamada Daichi, Dōan Ritsu y Kubo Takefusa. Fotografías por cortesía de la Asociación Japonesa de Fútbol. © JFA)