Moriyasu Hajime, el entrenador que guía a los “Samurai Blue”

Como entrenador de la selección nacional masculina de fútbol de Japón, Moriyasu Hajime dirige desde la banda a los “Samurai Blue” con un profundo amor por este deporte y un gran respeto por quienes han contribuido a construir su historia.

Una carrera como jugador marcada por la “agonía”

El seleccionador de la selección masculina de fútbol de Japón, Moriyasu Hajime, está acaparando la atención internacional gracias a las destacadas actuaciones de los “Samurai Blue” en la Copa Mundial de la FIFA de este año. Nacido en la prefectura de Nagasaki en 1968, empezó a jugar al fútbol desde muy joven, aunque durante su etapa en el instituto fue un futbolista poco conocido.

Sin embargo, hubo un equipo que supo apreciar su amplia visión de juego y su capacidad para distribuir el balón allí donde hacía falta: el Mazda SC Toyo, precursor del Sanfrecce Hiroshima, actual club de la J. League. Moriyasu se incorporó al equipo y, bajo la dirección del técnico neerlandés Hans Ooft, fue puliendo sus cualidades con el paso de los años. Cuando Ooft dejó el Mazda para hacerse cargo de la selección japonesa, convocó también a Moriyasu, quien pronto se consolidó como centrocampista defensivo y acabó disputando 35 partidos internacionales con Japón.

En 1994, Moriyasu estaba sobre el terreno de juego cuando la selección sufrió la llamada “agonía de Doha”: el encuentro disputado en Catar en el que Irak empató en el tiempo de descuento el último partido de la fase de clasificación asiática para la Copa del Mundo, privando a Japón de alcanzar por primera vez el torneo mundialista.

Una nueva trayectoria como entrenador

Tras retirarse como futbolista al término de la temporada 2003, Moriyasu inició su carrera como entrenador, desempeñando distintos cargos tanto en clubes de la J. League como en las selecciones japonesas sub-19 y sub-20. Después de casi una década perfeccionando su experiencia en los banquillos, regresó en 2012 al Sanfrecce Hiroshima, el club donde había desarrollado gran parte de su carrera como jugador. En su primera temporada al frente del equipo lo condujo a conquistar el primer título de liga de su historia desde la fundación del club, veinte años antes. En 2018 fue nombrado seleccionador de la selección masculina de Japón. En el Mundial de Catar 2022 llevó al combinado japonés a protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al superar el llamado “grupo de la muerte” y terminar en primer lugar tras imponerse a dos potencias como Alemania y España, gracias a su planteamiento táctico y a unos cambios de jugadores especialmente acertados.

Ahora que un creciente número de integrantes de la selección militan en algunos de los principales clubes europeos, Moriyasu dedica una parte importante de su tiempo a seguir partidos en Europa para evaluar de primera mano el rendimiento de los futbolistas japoneses. También es conocido por mantener una comunicación muy estrecha con los jugadores, un aspecto fundamental de su proceso de selección. Para el torneo de este año ha incorporado a su cuerpo técnico a antiguos referentes de la selección, como Nanami Hiroshi, Nakamura Shunsuke y Hasebe Makoto, delegando en ellos buena parte del trabajo diario con la plantilla. De este modo, mientras concentra sus esfuerzos en la dirección global del equipo, busca ofrecer a los entrenadores más jóvenes la oportunidad de adquirir experiencia y prepararse para asumir mayores responsabilidades en el futuro.



El seleccionador de Japón, Moriyasu Hajime, observa desde la banda la primera parte del partido contra Túnez de la fase de grupos del Mundial, disputado en Monterrey (México) el 20 de junio de 2026. Puesto que siempre lleva su libreta, hay quien bromea afirmando que se trata del “Death Note”, en referencia al popular manga y anime en el que escribir los nombres de personas en un cuaderno especial sella su destino. (© Jiji)

Japón debutó el pasado 15 de junio en la Copa del Mundo con un empate frente a una poderosa selección de Países Bajos. En la rueda de prensa posterior al encuentro, Moriyasu acaparó la atención —y los elogios— de la prensa internacional por expresar con sinceridad su gratitud hacia Hans Ooft, una de las figuras que más contribuyeron al desarrollo del fútbol japonés. Otro de los nombres que mencionó fue el de Wim Jansen, la leyenda neerlandesa que dirigió al Sanfrecce Hiroshima y formó parte del cuerpo técnico de los Urawa Reds en la J. League. Jansen falleció en 2022, y Moriyasu recordó que, durante un viaje de observación para seguir las actuaciones de Ueda Ayase en el Feyenoord, aprovechó la ocasión para visitar su tumba y rendirle homenaje.

Material de referencia

Información de la FIFA, la JFA y medios de comunicación.

(Imagen del encabezado: el seleccionador Moriyasu Hajime en el descanso del partido entre Japón y Túnez en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, celebrado en Monterrey (México) el 20 de junio de 2026. © Reuters/Daniel Becerril.)