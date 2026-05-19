Japón empieza a notar el impacto de la escasez de nafta

El principal fabricante de aperitivos de Japón, Calbee, ha sido noticia recientemente tras anunciar que usará envases en blanco y negro para algunos de sus productos debido a la escasez de nafta, que está afectando cada vez más a una amplia gama de sectores.

Un impacto claro

La guerra de Irán está acentuando la escasez de nafta, una materia prima derivada del petróleo utilizada en una amplia gama de productos.

El 12 de mayo, el importante fabricante de aperitivos Calbee, conocido por sus patatas fritas, anunció que utilizará envases en blanco y negro para 14 de sus productos más populares.

La escasez de nafta ha afectado al suministro de tinta y disolventes necesarios para la impresión de los envases. “Calbee seguirá respondiendo de forma flexible y rápida a los cambios en su entorno operativo, incluidos los riesgos geopolíticos, y mantiene su compromiso de garantizar un suministro estable de productos seguros y de alta calidad”, señaló Calbee.

Las fotografías de las patatas fritas y de la mascota con forma de patata, un personaje popular desde su debut en 1976, también desaparecerán temporalmente de los envases. Calbee comenzará a introducir gradualmente los paquetes monocromos para sus patatas fritas y granola a partir del 25 de mayo.

Numerosos sectores afectados

Un sondeo de Teikoku Databank ha identificado 52 empresas japonesas que utilizan nafta para fabricar productos químicos básicos como etileno, caucho sintético y resina de PVC. Estos productos son posteriormente distribuidos a fabricantes mediante transacciones directas, a través de compañías comerciales o mayoristas, o mediante la compra de piezas y componentes a fabricantes de primer nivel que procesan dichos productos químicos básicos.

Un total de 46.741 fabricantes japoneses participan en esta red de distribución, lo que representa alrededor del 30 % de las 150.000 empresas manufactureras incluidas en el sondeo.

El sector de fabricación de productos químicos, derivados del petróleo y carbón es el más vulnerable al aumento de precios y a la escasez de nafta; de las 4.700 empresas de este sector, el 67,2 % está integrado en la cadena de suministro de dicha materia prima.

Dentro de este sector, el 88,4 % de las empresas que producen intermediarios cíclicos (materias primas para plásticos, fibras sintéticas, colorantes, productos farmacéuticos, cosméticos y agroquímicos) forma parte de la cadena de suministro de nafta. Lo mismo ocurre con el 87,3 % de las empresas que fabrican gelatina y adhesivos, incluidos adhesivos sintéticos, y con el 84,0 % de las que producen tensioactivos, ampliamente utilizados en pinturas para automóviles y detergentes domésticos.

En el sector de fabricación de pulpa, papel y productos de papel, el 80,1 % de las empresas que producen papel estucado, utilizado en envases de comida rápida y vasos de papel, están integradas en la cadena de suministro. Incluso sectores que aparentemente no guardan relación, como los de alimentos, piensos y bebidas, pueden verse afectados por problemas como las dificultades para obtener envases.

Aunque el Gobierno afirma que Japón ha conseguido las cantidades que necesita y que no hay problemas de suministro, Calbee no es la única empresa que ha adoptado medidas.

Mizkan suspendió la venta de cuatro de sus productos de nattō el 1 de mayo, alegando posibles problemas para conseguir envases y material de embalaje. En abril, Nisshin Seifun Welna comenzó a utilizar cinta de embalaje sin imprimir para los espaguetis, cuando antes en la cinta figuraba el tiempo de cocción.

En los sectores de la medicina y la asistencia sanitaria, se está produciendo una creciente escasez de productos como jeringuillas y guantes de látex. Las subidas de precios y las restricciones a la venta también están afectando al aislamiento de viviendas y al film de embalaje para alimentos. Si el conflicto en Oriente Medio continúa, es probable que las repercusiones se agraven en todos los aspectos de la vida cotidiana.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: cambios en el envase de las populares patatas fritas de Calbee debido a la escasez de nafta. © Calbee.)