Los salarios del sector obrero se disparan en Japón: un abismo entre los trabajadores de cuello blanco

Los salarios en algunos sectores de cuello azul que sufren una grave escasez de mano de obra han registrado un fuerte incremento en los últimos cinco años. Por el contrario, en el sector de cuello blanco se está abriendo una brecha entre los profesionales cualificados y el personal administrativo.

Sectores con salarios en caída

Según un estudio realizado por el Instituto de Investigación Recruit Works, basado en la Encuesta Estructural Básica de Salarios del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, el salario anual medio en 2025 (equivalente a 12 mensualidades más las bonificaciones) se situó en 5.456.000 yenes. Esta cifra representa un aumento del 12 % en comparación con la de cinco años antes (2020), período con el que se puede establecer una comparación directa. No obstante, dado que el índice de precios al consumidor aumentó un 11,9 % durante estos cinco años, el salario real apenas ha experimentado crecimiento.

Si se analiza por sectores, el mayor incremento en este lustro lo registraron los empleados administrativos con trabajo de campo (como cobradores, encuestadores de estadísticas o lectores de contadores), cuyos salarios aumentaron un 64 %. Entre los diez sectores con mayor crecimiento también se posicionaron cuatro profesiones de cuello azul, entre ellas los taxistas y los operarios de montaje de automóviles. Furuya Shōto, investigador principal de dicho instituto, explica que “debido al progresivo envejecimiento de la población, la escasez de mano de obra se está agudizando especialmente en las profesiones de cuello azul que requieren esfuerzo físico, lo que facilita la subida de los salarios”.

Por otra parte, entre las profesiones de cuello blanco, destacó el notable avance de perfiles profesionales cualificados como los contadores públicos o los consultores de sistemas. Sin embargo, aun perteneciendo al mismo sector de cuello blanco, la tasa de crecimiento salarial del personal administrativo fue relativamente baja. Los administrativos generales, en particular, cuyas funciones no están delimitadas de forma específica, se estancaron en un incremento de apenas el 8,5 %.

Aunque Furuya señala que “todavía no se ha entrado en una fase en la que la demanda general de trabajadores de cuello blanco se esté reduciendo a causa de la inteligencia artificial generativa, es necesario prestar atención al hecho de que la tasa de aumento de los administrativos generales, que cuentan con una menor especialización, se sitúe por debajo de la media”.

Además, a diferencia de las profesiones donde el sueldo viene determinado por la oferta y la demanda, aquellos sectores cuyos salarios se rigen por el Estado sufrieron un estancamiento generalizado. Los sectores de la salud y los cuidados asistenciales, condicionados por los sistemas de seguros públicos, así como los conductores de autobuses (cuyas tarifas requieren autorización estatal) o los docentes, se mantuvieron en tasas de crecimiento de un solo dígito, lo que se traduce en un descenso de sus salarios reales. “Existe el riesgo de que la falta de personal se agudice aún más, provocando el declive de los servicios básicos en cada región”, señala el investigador.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)