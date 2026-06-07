Los japoneses siguen prefiriendo el arroz blanco recién cocido

Gastronomía Vida

El arroz es un alimento esencial en las mesas japonesas. Tras haberse estabilizado la crisis del arroz ocurrida entre los años 2024 y 2025 (conocida como la “crisis del arroz de la era Reiwa”), los precios en las tiendas también están empezando a normalizarse.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

El 87 % come arroz blanco al menos una vez al día

Una encuesta realizada en Japón sugiere que el 86,8 % de la población consume arroz blanco al menos una vez al día. En el sondeo, realizado conjuntamente por la empresa de marketing web Nexer y la tienda de venta de arroz Mizuhoya (de la ciudad de Yamaguchi) entre 500 participantes, la respuesta más frecuente fue “dos veces al día” (30,8 %), lo que pone de manifiesto que, a pesar de que las opciones de alimentos básicos como el pan o los fideos son cada vez más variadas, sigue existiendo una arraigada costumbre de centrar la dieta en el arroz.

¿Con qué frecuencia consume arroz blanco?

Casi el 80 % de los encuestados afirmó que el arroz les parece delicioso cuando lo consumen. Más concretamente, al 79,7 % le parece delicioso el arroz recién cocido, mientras que el 35,0 % y el 28,3 %, respectivamente, opinan lo mismo al comer onigiri (bolas de arroz) y arroz recién cosechado.

¿En qué momentos aprecia más el buen sabor del arroz?

Cuando se les preguntó qué hacían para disfrutar más del arroz, la respuesta más frecuente fue elegir arroz recién cosechado (shinmai), con un 42,7 %. Además, alrededor del 30 % señaló que ajustaba el método de cocción, cambiaba la variedad de arroz o seleccionaba arroz de una región concreta.

¿Qué hace cuando que quiere comer un arroz delicioso?

Además de invertir en arroz de alta calidad y arroceras de alto rendimiento, muchas personas se esmeran en preparar el arroz de forma que resulte más sabroso, como los siguientes ejemplos mencionados por los participantes en la encuesta: “Compro arroz integral y lo muelo cada vez solo la cantidad necesaria para el consumo de una semana” (mujer de unos cincuenta años); “Tomo arroz previamente enfriado y lo dejo en remojo durante tres o cuatro horas en agua mineral fría antes de cocinarlo” (hombre de unos cuarenta años).

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)

arroz gastronomía japonesa