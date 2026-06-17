El consumo de arroz en Japón cayó a su nivel más bajo en siete años en 2025

Se ha confirmado que, en un contexto de subida de los precios del arroz, los consumidores se están alejando de este producto. Según una encuesta realizada por una asociación del sector, el consumo per cápita en el año fiscal 2025 se redujo en más de un 6 % con respecto al año anterior.

Una reducción de 4,4 tazas al mes

Según los resultados de la encuesta sobre tendencias de consumo publicada recientemente por la Organización de Apoyo para la Garantía del Suministro Estable de Arroz, el consumo de arroz por persona y mes en Japón durante el año fiscal 2025 fue de 4.435 gramos. Esto supone una disminución del 6,1 % con respecto al año anterior y el nivel más bajo en siete años. El descenso equivale a 4,4 raciones de arroz, calculadas a razón de un cuenco (65 gramos de arroz pulido).

La encuesta se realizó por internet entre un grupo de hogares consumidores registrados como monitores en todo el país. El número de hogares válidos para la encuesta correspondiente al mes de marzo de 2026 fue de 1.608. El consumo doméstico se estimó a partir de las existencias de arroz blanco y las cantidades compradas a principios y finales del mes de la encuesta, la cantidad de arroz adquirida durante dicho mes así como del número de miembros del hogar. El consumo de comidas preparadas y fuera del hogar también se estimó tras realizar entrevistas.

El consumo en marzo de 2026 fue de 4.339 gramos por persona. De esta cantidad, el 64,5 % correspondió al consumo doméstico, el 21,2 % a la comida preparada para llevar (como la compra de cajas de comida bentō) y el 14,3 % a la comida fuera de casa. En el ejercicio fiscal de 2016, la proporción del consumo doméstico fue del 68,9 %, lo que supone un aumento de casi 5 puntos en la proporción de comida preparada y fuera de casa en los últimos 10 años.

Si se analizan los canales de compra de arroz en ese mismo mes, los supermercados ocupan el primer lugar con un 48,9 %. Les siguen “obtenido de forma gratuita de familiares o conocidos” con un 12,0 %, las compras por internet con un 10,5 % y las droguerías con un 8,5 %. Las personas que acuden a las “arrocerías” (tiendas especializadas en arroz) de su zona se limitaron a un escaso 2,3 %.

Si se analizan los precios unitarios por canal de compra, las tiendas de conveniencia son las más caras, con 1.038 yenes por kilo. La opción más económica, la “compra directa al productor”, cuesta 518 yenes, lo que supone una diferencia de precio del doble. Los supermercados se sitúan en 772 yenes y las compras por internet, en 773 yenes.

Material de referencia (en japonés)

Encuesta sobre tendencias de consumo, Organización de Apoyo para la Garantía del Suministro Estable de Arroz.

(Imagen del encabezado: Pixta.)