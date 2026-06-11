“Lilac”, de Mrs. Green Apple: el mayor éxito musical del año en Japón

Resulta abrumador el éxito de Mrs. Green Apple, que ha logrado posicionar tres temas en el top 10 de recaudación de derechos de autor. Sus canciones siguen resonando con fuerza en los oídos de todos gracias a su participación en la banda sonora de una serie matutina de televisión de 2026.

Un megaéxito con 900 millones de reproducciones

La Asociación Japonesa de Derechos de Autor de la Música (JASRAC, por sus siglas en inglés) anunció que la obra con mayor importe de distribución de regalías por derechos de autor durante el año fiscal 2025 fue “Lilac”, de Mrs. Green Apple. Este tema se lanzó en abril de 2024 como la canción de apertura de la serie de anime para televisión Bōkyaku Battery, y acumuló más de 900 millones de reproducciones en streaming, igualando así el récord histórico de velocidad para alcanzar dicha cifra. Además de ocupar el primer puesto en ingresos por distribución a través de servicios interactivos de streaming, se posicionó en el segundo lugar en recaudación en karaokes, convirtiéndose en un megaéxito disfrutado en una amplia variedad de ámbitos.

Ōmori Motoki, autor de la letra y compositor de la canción, comentó: “En adelante quiero seguir disfrutando de la creación artística mientras convivo con la soledad, el sufrimiento, las dudas y los tormentos constantes. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas involucradas”.

La segunda posición fue para “Kawa no nagare no yō ni”, interpretada por Misora Hibari, mientras que el tercer puesto lo ocupó “Bling-Bang-Bang-Born”, de Creepy Nuts.

Top 10 de distribución de regalías de derechos de autor (obras nacionales)

Título Artista 1 Lilac Mrs. Green Apple 2 Kawa no nagare no yō ni Misora Hibari 3 Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 4 Ao to natsu Mrs. Green Apple 5 Soranji Mrs. Green Apple 6 Idol Yoasobi 7 Tetsuwan Atomu (Astro Boy) Kamitakada Shōnen Gasshōdan 8 Zankoku na tenshi no tēze Takahashi Yōko 9 Genki wo dashite Takeuchi Mariya 10 Banda sonora de One Piece



Izquierda: “Kawa no nagare no yō ni” (© Nippon Columbia, Hibari Production). Derecha: “Bling-Bang-Bang-Born” (© Sony Music Labels Inc).

Los ingresos por derechos de autor de música (regalías) correspondientes al año fiscal 2025, presentados al mismo tiempo, ascendieron a 152.326.590.000 yenes, lo que supuso un incremento del 5,4 % respecto al año anterior y marcó un nuevo máximo histórico.

Si se analiza por tipo de utilización, la “distribución interactiva”, que abarca los servicios de música por suscripción a tarifa plana y plataformas como YouTube, creció un 9,6 % interanual hasta alcanzar los 61.820 millones de yenes, superando así la barrera de los 60.000 millones. Aunque la distribución interactiva ya mostraba una tendencia al alza desde cerca del año fiscal 2015, la digitalización y la transición a entornos en línea de toda la sociedad tras la crisis de la COVID-19 actuaron como un viento a favor, impulsando el uso de suscripciones y de las plataformas de video. Por otra parte, el sector de representaciones en directo (conciertos y recitales, entre otros) también mostró un sólido rendimiento con un aumento del 11,9 %, generando unos 29.110 millones de yenes, motivado por el incremento en el número de grandes espectáculos y la subida en el precio de las entradas.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: portada de “Lilac” junto a los integrantes de Mrs. Green Apple, con el autor y compositor Ōmori Motoki en el centro - cortesía de JASRAC.)