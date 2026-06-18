La banda sonora de ‘Naruto’ fue la obra musical japonesa que más regalías internacionales recibió en 2025

La banda sonora de Naruto: shippūden lideró los ingresos de la JASRAC en todo el mundo en 2025. La música de anime dominó los primeros puestos.

Entretenimiento de alcance global

La Sociedad Japonesa de Derechos de Autores, Compositores y Editores (JASRAC, por sus siglas en inglés) anunció que la obra nacional que generó mayores ingresos procedentes de entidades de gestión de derechos de autor extranjeras en el año fiscal 2025 fue la banda sonora del anime Naruto: shippūden, compuesta por Takanashi Yasuharu.

Naruto es una obra que goza de una amplia popularidad internacional y ha recibido ganancias por derechos de autor procedentes de 51 países y regiones de todo el mundo, encabezados por Estados Unidos, Brasil y Alemania. Su sonido dinámico, que fusiona los acordes de instrumentos tradicionales japoneses con un rock contundente y arreglos orquestales, cautiva a seguidores no solo de Japón, sino de todo el planeta, lo que le ha permitido liderar los ingresos extranjeros por octava vez y tras un intervalo de dos años.

Las bandas sonoras de One Piece y Shingeki no kyojin (Ataque a los titanes) también se han clasificado entre los diez primeros puestos, un resultado que sugiere que las producciones de animación sirven como puerta de entrada al interés por Japón.

Top 10 de ingresos extranjeros por derechos de autor

Nombre de la obra Compositor 1 Banda sonora de Naruto: shippūden Takanashi Yasuharu 2 Banda sonora de One Piece Tanaka Kōhei 3 Banda sonora de Hunter×Hunter Hirano Yoshihisa 4 Jinsei no merīgōrando (El carrusel de la vida) Hisaishi Jō 5 Banda sonora de Boruto: Naruto Next Generations Takanashi Yasuharu 6 Banda sonora de One Piece Hamaguchi Shirō 7 Banda sonora de Godzilla -1.0 Satō Naoki 8 Banda sonora de Naruto Masuda Toshirō 9 Banda sonora de Black Clover Seki Minako 10 Banda sonora de Shingeki no kyojin Sawano Hiroyuki

Material de referencia (en japonés)

Anuncio de los Premios JASRAC, Sociedad Japonesa de Derechos de Autores, Compositores y Editores

Anuncio de los Premios JASRAC, Sociedad Japonesa de Derechos de Autores, Compositores y Editores TOP 10 por montos de distribución, Sociedad Japonesa de Derechos de Autores, Compositores y Editores

(Imagen del encabezado: banda sonora de Naruto: shippūden - cortesía de JASRAC.)