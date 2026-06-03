Un sistema de cinco niveles simplifica la información sobre desastres naturales en Japón

La Agencia Meteorológica de Japón y el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo han optimizado la información sobre prevención de desastres, organizando de forma clara los niveles de alerta.

Ante la proximidad de la temporada de lluvias torrenciales causadas por el frente de la temporada de lluvias (tsuyu o baiu) y los tifones, la Agencia Meteorológica de Japón y el Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo han iniciado la aplicación de un nuevo sistema de información meteorológica para la prevención de desastres.

Los cuatro tipos de desastres contemplados son los siguientes:

Información sobre el desbordamiento de ríos

Abarca los 400 ríos principales de todo el país.

Información sobre lluvias torrenciales

Cubre las lluvias torrenciales y las consiguientes crecidas de los ríos de menor caudal, así como la inundación de edificios.

Información sobre desprendimientos de tierra

Desprendimientos de tierra y corrimientos de lodo y escombros en terrenos con pendientes pronunciadas.

Información sobre marejadas por tormentas

Fenómeno de subida del nivel del mar debido a la bajada de la presión atmosférica, o a que las olas, impulsadas por vientos fuertes como los de los tifones, rompen contra la costa.

Para cada uno de estos desastres, se indica el nivel de peligro en una escala de 1 a 5 y se especifican claramente las medidas que deben tomar los residentes. Cuando los municipios transmiten información sobre evacuaciones a los residentes a través de la radio municipal o aplicaciones de prevención de desastres, así como en las noticias de la televisión o en Internet, se comunica el nivel de alerta mediante colores.

Es importante prepararse con antelación, por ejemplo, hablando en familia sobre cómo actuar ante los niveles “amarillo”, “rojo” y “morado”.

Nivel Medidas a tomar 5. Alerta especial Peligro de muerte. Póngase a salvo inmediatamente. Se requiere la evacuación de todas las personas en el nivel 4 4. Alerta de peligro Todos los residentes deben ponerse a salvo. 3. Alerta Evacúe a las personas mayores y a quienes necesiten ayuda. 2. Aviso Compruebe sus medidas de evacuación. 1. Información de alerta temprana Preparación ante desastres.

Elaborado por nippon.com a partir de datos publicados por la Agencia Meteorológica y el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo.

Nivel 2 (amarillo): Equivale a un “aviso de alerta”; se deben revisar las medidas de evacuación, como las rutas de evacuación y los artículos que se deben llevar, en caso de que la catástrofe se agrave.

Nivel 3 (rojo): Las personas mayores y las personas con movilidad reducida deben evacuar. Las demás personas también deben suspender sus actividades cotidianas y comenzar a prepararse para la evacuación.

Nivel 4 (morado): Etapa en la que las autoridades locales emiten una orden de evacuación, por lo que es necesario que “todas las personas” evacúen los lugares peligrosos.

Nivel 5 (negro): Etapa en la que el desastre ya se ha producido o es inminente. A partir de este momento, evacuar puede resultar incluso más peligroso. Busque la forma más segura para proteger su vida.

Material de referencia (en japonés)

Acerca de la nueva información meteorológica para la prevención de desastres, Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo.

Imagen del encabezado: Viviendas dañadas por el desbordamiento del río Tsukada debido a las lluvias torrenciales en Noto. Mañana del 22 de septiembre de 2024, ciudad de Wajima, prefectura de Ishikawa (Jiji)

(Traducido al español del original en japonés.)