La población de Japón se redujo en tres millones en los últimos cinco años

La población de Japón continúa disminuyendo. Entre las 47 prefecturas del país, solo Tokio y Okinawa registraron un aumento demográfico entre los censos nacionales de 2020 y 2025.

La población se reduce por tercer censo consecutivo

El declive demográfico de Japón sigue avanzando. La población del país ascendía a 123.049.524 habitantes a 1 de octubre de 2025, lo que supone una disminución de 3,1 millones con respecto a cinco años antes. Este dato se desprende de las cifras preliminares del censo de 2025, que incluyen tanto a residentes japoneses como a extranjeros, anunciadas por el Ministerio del Interior y de Comunicaciones. Los censos nacionales se llevan a cabo cada cinco años desde 1920, y el primer descenso se registró en 2015. A este le siguieron nuevos descensos en 2020 y 2025, siendo este último el mayor registrado hasta la fecha. La tasa de descenso pasó del 0,7 % en 2020 al 2,5 % en 2025.

El número de hogares aumentó un 2,3 %, hasta alcanzar los 57,1 millones, lo que supone un nuevo récord. Con una media de 2,15 miembros por hogar, esta cifra se sitúa en su nivel más bajo desde que se empezaron a recopilar datos comparables en 1970.

De las 47 prefecturas de Japón, solo Tokio y Okinawa registraron un aumento de población. La población disminuyó en seis prefecturas que habían registrado aumentos en el censo de 2020, entre ellas Aichi (de +0,8 % a -1,2 %), Saitama (de +1,1 % a -0,8 %) y Fukuoka (de +0,7 % a -1,0 %). Por otra parte, las tasas de disminución aumentaron en 39 prefecturas, entre ellas Shimane (del -3,3 % al -6,2 %), Shizuoka (del -1,8 % al -4,5 %) e Hiroshima (del -1,6 % al -4,2 %).

Tokio, la capital, cuenta con la población más numerosa, con 14.246.219 habitantes, lo que representaba el 11,6 % del total. El área metropolitana de Tokio, que agrupa a Tokio y las prefecturas vecinas de Kanagawa, Saitama y Chiba, contaba con una población de 37,0 millones de habitantes, es decir, el 30,1 % de la población nacional. Si se suman Aichi, Osaka, Hyōgo y Fukuoka, las ocho prefecturas principales tenían una población de 63,6 millones de habitantes, lo que supone más de la mitad del total nacional. Tottori tenía la población más pequeña, con 523.732 habitantes, es decir, 27 veces menos que la de Tokio.

Material de referencia (en japonés)

Resumen breve y extenso de los datos del censo de 2025 (en japonés) del Ministerio del Interior y de Comunicaciones

(Imagen del encabezado: © PhotoAC.)