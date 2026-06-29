Los empresarios extranjeros, inquietos ante el endurecimiento de los requisitos de residencia

Casi la mitad de los empresarios extranjeros instalados en Japón afirma que se verán afectados por los nuevos requisitos para el visado de residencia necesario para gestionar negocios como la restauración, según un estudio. Algunos propietarios manifestaron incluso que contemplan el cierre definitivo de sus negocios.

El capital mínimo exigido se sextuplica

Ante el incremento de ciudadanos extranjeros que residen en Japón mediante el uso de empresas fantasma y otras corporaciones de dudosa actividad, la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón endureció en octubre de 2025 las condiciones para el visado de gestión empresarial. Hasta entonces, bastaba con cumplir uno de los dos requisitos siguientes: contar con un capital social de 5.000.000 de yenes (unos 31.000 dólares) o disponer de un mínimo de dos empleados a tiempo completo. Con la nueva normativa, el criterio del capital mínimo se ha sextuplicado hasta alcanzar los 30.000.000 de yenes. Además, se ha vuelto obligatorio cumplir con la totalidad de los requisitos, que ahora incluyen también el número de empleados, el nivel de idioma japonés, la formación académica y la experiencia en gestión empresarial.

Según una encuesta realizada por Tōkyō Shōkō Research a empresarios extranjeros (llevada a cabo entre el 31 de marzo y el 7 de abril, con la participación de 299 empresas), 135 compañías, lo que representa casi la mitad del total, señalaron que sufrirán algún tipo de impacto. Al preguntar a estas corporaciones sobre las medidas que adoptarán en el futuro (con opción de respuesta múltiple), 82 de ellas indicaron que realizarán una ampliación de capital para cumplir con las exigencias, 35 estudian la venta o fusión de su negocio y 19 sopesan transferir los derechos de gestión. Por otra parte, 16 empresas admitieron que están considerando el cierre de su actividad.

Al consultar específicamente sobre cuáles de los nuevos criterios resultan más estrictos (pregunta de respuesta múltiple que respondieron 45 empresas), la respuesta más común fue el aumento del requisito de capital mínimo, señalada por 20 compañías. Asimismo, mientras que la normativa anterior eximía de contratar a dos personas a tiempo completo si se cumplía el requisito del capital de 5.000.000 de yenes, la nueva regulación impone la obligación de contratar a un mínimo de un empleado a tiempo completo, una medida que 16 empresas consideran excesivamente rigurosa.

De acuerdo con Tōkyō Shōkō Research, de las 143.367 sociedades constituidas en el territorio japonés durante 2024, el 90 % contaba con un capital inferior a los diez millones de yenes. Dado que la inmensa mayoría de las empresas japonesas son microempresas, los nuevos baremos para el visado de residencia representan un listón sumamente alto para los emprendedores extranjeros.

Según los informes emitidos, el promedio mensual de nuevas solicitudes para el visado de “gestión empresarial” se situaba en torno a las 1.700 peticiones durante los cinco meses previos al endurecimiento de las condiciones; tras la reforma, la media de los cinco meses posteriores cayó a unas 70 solicitudes, lo que supone un drástico desplome del 96 %.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)