Descenso de la natalidad en Japón: los nacimientos caen por décimo año consecutivo

En 2025 se registraron 670.000 nacimientos en Japón, la cifra más baja desde que se empezaron a recopilar datos en 1899.

La tasa de natalidad vuelve a caer

El número de nacimientos en Japón se redujo hasta los 671.236 en 2025, lo que supone 14.937 menos que el año anterior. Según las estadísticas demográficas publicadas por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, el país registró menos de 700.000 nacimientos por segundo año consecutivo y marcó un nuevo mínimo histórico por décimo año seguido, de acuerdo con los datos comparables disponibles desde 1899. La tasa global de fecundidad, que indica el número medio de hijos que una mujer tiene a lo largo de su vida, cayó 0,01 puntos hasta situarse en un nuevo mínimo de 1,14.

Las prefecturas del este de Japón tendieron a registrar tasas de fecundidad más bajas que las del oeste. Tokio se mantuvo por debajo de 1 por segundo año consecutivo, con una tasa de 0,96, seguida de Miyagi y Hokkaidō, ambas con 1,00. Las tasas más elevadas se registraron en Okinawa (1,52), Miyazaki (1,46), Fukui (1,45), Nagasaki (1,42), Shimane (1,41) y Kagawa y Kumamoto (1,40).

El número de matrimonios aumentó por segundo año consecutivo, con un incremento de 4.027 enlaces hasta alcanzar los 489.119, aunque la cifra sigue siendo baja. Factores culturales como la escasa aceptación social de tener hijos fuera del matrimonio en Japón, así como la tendencia a casarse cada vez más tarde o a no casarse, siguen representando importantes obstáculos para los esfuerzos destinados a aumentar el número de nacimientos.

Demografía de Japón

Estimación de 2025 2024 Nacimientos 671.236 686.173 Tasa de fecundidad total 1,14 1,15 Defunciones 1.589.489 1.605.378 Crecimiento natural de la población -918.253 -919.205 Matrimonios 489.119 485.092 Divorcios 179.068 185.904

Creado por nippon.com a partir de las estadísticas demográficas del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

En 2025 se registraron 1.589.489 fallecimientos en Japón, lo que supone el primer descenso en cinco años. Sin embargo, esta reducción apenas tuvo impacto en el declive natural de la población (la diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones), que se mantuvo por encima de las 900.000 personas por segundo año consecutivo. Japón acumula ya diecinueve años seguidos en los que el número de muertes supera al de nacimientos.

Durante el primer baby boom de Japón (1947-1949), el número anual de nacimientos alcanzó los 2,5 millones. Más tarde, durante el segundo baby boom (1971-1974), los nacimientos superaron los dos millones al año. Desde entonces, la cifra ha disminuido de forma constante, sin que se produjera un repunte cuando la generación nacida durante el segundo baby boom alcanzó la edad de tener hijos. Además, la diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones no ha dejado de ampliarse desde 2007.

Material de referencia (en japonés)

Estadísticas demográficas públicas, del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

(Imagen del encabezado: © PhotoAC.)