Japón superó por primera vez en 2025 la cifra de más de 400.000 estudiantes extranjeros

Según la Organización de Servicios para Estudiantes de Japón, a 1 de mayo de 2025 el número de estudiantes extranjeros había alcanzado los 408.069, un aumento del 21,2 % respecto a 2024.

El volumen de estudiantes extranjeros ha mantenido una tendencia al alza desde 2013, llegando a registrar 312.000 personas en 2019. Aunque la crisis del coronavirus provocó un descenso drástico, la tendencia regresó al alza a partir de 2023. Las escuelas de lengua japonesa concentran el grupo más numeroso, con 140.174 estudiantes extranjeros.

Por su parte, un total de 267.895 estudiantes cursan estudios en instituciones de educación superior, un desglose que se distribuye en 106.829 alumnos en escuelas de formación profesional especializada, 97.107 en universidades (programas de grado), universidades de ciclo corto (junior colleges) y colegios tecnológicos (kōsen), y 60.013 en escuelas de posgrado, entre otros.

Más del 90 % proceden de Asia

En cuanto a las regiones de procedencia de los estudiantes, Asia representa la gran mayoría con el 93,4 % (381.148 personas). Le siguen Europa con el 3,4 % (13.895 personas) y América del Norte con el 1,3 % (5.216 personas).

Respecto a los países o regiones de origen, China aporta el mayor contingente con el 32,1 % (131.097 personas), seguida por Nepal con el 24,6 % (100.239 personas), Vietnam con el 10,6 % (43.366 personas), Myanmar con el 7,2 % (29.413 personas), Sri Lanka con el 4,3 % (17.626 personas), Corea del Sur con el 3,6 % (14.612 personas) y Bangladesh con el 2,8 % (11.392 personas). El número de estudiantes procedentes de Nepal y Myanmar experimentó un crecimiento especialmente notable en el último año, sumando 35.000 y 13.000 personas más, respectivamente.

En lo referente a la distribución por sexos, el 54,7 % de los estudiantes son varones, el 45,2 % a mujeres y un 0,1 % prefirió no responder.

En la clasificación de las universidades con mayor volumen de alumnos extranjeros acogidos, la Universidad de Waseda lidera la lista con 5.541 estudiantes. Le siguen la Universidad de Tokio con 4.922 personas, la Universidad de Ritsumeikan con 3.386, la Universidad de Economía de Japón (cuya sede principal se ubica en la ciudad de Dazaifu, en la prefectura de Fukuoka) con 2.948 y la Universidad de Ritsumeikan Asia Pacífico con 2.927 estudiantes.

Material de referencia (en japonés)

Encuesta sobre el estado de matriculación de estudiantes extranjeros, Organización de Servicios para Estudiantes de Japón (JASSO)

(Imagen del encabezado: Pixta.)