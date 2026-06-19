Los estadios con cúpula de Japón

Se debate actualmente si reconstruir el Zozo Marine Stadium, sede de los Chiba Lotte Marines de la Liga Profesional de Béisbol, como estadio techado. De materializarse el proyecto, podría convertirse en el séptimo estadio-cúpula de Japón.

Una apertura prevista para 2034

El pasado 2 de junio el ayuntamiento de Chiba, los Chiba Lotte Marines y la empresa Aeon Mall revelaron su hoja de ruta, que contempla redactar un plan básico para el próximo año y tomar entonces la decisión final sobre la viabilidad del proyecto de reconstrucción del ZOZO Marine Stadium como cúpula. El objetivo es inaugurar las instalaciones hacia 2034.

El ayuntamiento de Chiba, propietario del estadio actual, ya anunció en mayo de este año un plan para reubicar y reconstruir las instalaciones, inauguradas en 1990, a una distancia aproximada de un kilómetro del emplazamiento actual. Aunque en un principio se planteó un diseño al aire libre sin techo, el club de béisbol Chiba Lotte solicitó una reconsideración debido a las medidas contra el calor y a las demandas sociales que exigían su conversión en un estadio cubierto.

Los estadios-cúpula en Japón

A continuación se detalla información sobre los estadios cubiertos, aptos para todo tipo de clima (estadios-cúpula) que existen en Japón, ordenados por su fecha de inauguración.

Tokyo Dome (Tokio, inaugurado en 1988)



Tokyo Dome. (© Photo AC)

Es el primer estadio-cúpula de Japón. Su estructura sostiene un techo de fibra de vidrio mediante la presión de aire, superior en el interior del recinto. Cuenta con un aforo de 55.000 personas. Es la sede de los Gigantes de Yomiuri, de la Liga Profesional de Béisbol.

Mizuho PayPay Dome Fukuoka (Fukuoka, inaugurado en 1993)



Mizuho PayPay Dome Fukuoka. (© Photo AC)

Se trata del primer estadio-cúpula de Japón equipado con un techo retráctil. Su capacidad es de 40.412 personas. Es la sede de los Halcones de SoftBank (Fukuoka), de la Liga Profesional de Béisbol.

Kyocera Dome Osaka (Osaka, inaugurado en 1997)



Kyocera Dome Osaka. (© Photo AC)

Ubicado cerca de la desembocadura del río Kizugawa, que fluye hacia la bahía de Osaka, aprovecha las fuertes brisas marinas para su ventilación natural. Su aforo máximo es de 55.000 personas. Además de servir como sede de los Búfalos de Orix de la Liga Profesional de Béisbol, también acoge partidos de otros equipos, como los Tigres de Hanshin.

Vantelin Dome Nagoya (ciudad de Nagoya, inaugurado en 1997)



Vantelin Dome Nagoya. (© Photo AC)

La sección central de su techo cuenta con doble acristalamiento, lo que permite celebrar eventos y partidos durante los días despejados sin necesidad de encender el alumbrado artificial. Tiene una capacidad para 49.185 personas. Es la sede de los Dragones de Chunichi de la Liga Profesional de Béisbol.

Belluna Dome (Tokorozawa, prefectura de Saitama; convertido en estadio cubierto en 1999)



Belluna Dome. (© Photo AC)

Se inauguró originalmente en 1979 como el Seibu Lions Stadium, un recinto sin techo, pero se le instaló una cubierta en 1999. Su aforo es de 31.552 personas. Es la sede de los Leones de Seibu, de la Liga Profesional de Béisbol.

Daiwa House Premist Dome (Sapporo, inaugurado en 2001)



Daiwa House Premist Dome. (© Photo AC)

Es el estadio-cúpula situado más al norte de Japón. Dispone de un terreno de juego móvil de césped natural y albergó partidos durante la Copa Mundial de Fútbol de Corea y Japón 2002. Su capacidad máxima es de 53.820 personas. Es la sede del Hokkaido Consadole Sapporo, club de la J.League de fútbol. Hasta el año 2022, también era utilizado por el equipo de béisbol profesional Hokkaidō Nippon Ham Fighters.

También en Tsukiji (Tokio) a principios de la década de 2030



Es Con Field Hokkaido. (© Photo AC)

Al margen de los anteriores, destaca el Es Con Field Hokkaido (Ciudad de Kitahiroshima, Hokkaidō, inaugurado en 2023), el primer estadio de béisbol de césped natural de Japón equipado con techo retráctil, que cuenta con un aforo aproximado de 35.000 personas. Los Hokkaidō Nippon Ham Fighters lo utilizan como sede desde 2023.

Por otra parte, en los terrenos del antiguo mercado de Tsukiji, en el distrito de Chūō (Tokio), empresas como Mitsui Fudosan, el grupo Yomiuri Shimbun y otras entidades avanzan en un proyecto para inaugurar un estadio cubierto con capacidad para 50.000 personas a principios de la década de 2030.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: ZOZO Marine Stadium; Jiji Press.)