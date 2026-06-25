La vejez se acerca a las enfermedades cardíacas como causa de muerte en Japón

Por mucho que aumente el número de personas longevas en esta sociedad superenvejecida, nadie puede vivir para siempre. Más que tratamientos médicos agresivos para prolongar la vida, cada vez se prefiere más afrontar el último suspiro con paz.

Según las Estadísticas demográficas (cifras provisionales) publicadas por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, 1.589.489 personas fallecieron en 2025. Aunque esto supone un descenso de 15.889 personas respecto a las 1.605.378 de 2024 (año que registró la cifra más alta de la posguerra), el número se mantiene en niveles elevados.

Al clasificar las muertes según sus causas, el cáncer lideraba la lista con 378.812 personas (tasa de mortalidad de 317,3 por cada 100.000 habitantes). Le siguieron las enfermedades cardíacas (excluidas las enfermedades cardíacas hipertensivas) con 220.447 personas (tasa de 184,7), la muerte senil con 214.711 personas (tasa de 179,9) y las enfermedades cerebrovasculares con 100.355 personas (tasa de 84,1).

Al observar la evolución anual de la tasa de mortalidad según las principales causas, el cáncer mantiene el primer puesto en la clasificación de dichas causas desde 1981. Su proporción respecto al total de fallecidos en 2025 fue del 23,8 %, lo que significa que casi una de cada cuatro personas fallecidas muere de cáncer.

Las enfermedades cardíacas (excluidas las enfermedades cardíacas hipertensivas) desbancaron a las enfermedades cerebrovasculares en 1985 para ocupar el segundo lugar, y su proporción respecto al total de fallecidos en 2025 fue del 13,9 %. Por su parte, la muerte senil mostró una tendencia a la baja tras la posguerra, pero volvió a incrementarse a partir de 2001, desplazando a las enfermedades cerebrovasculares en 2018 para situarse en el tercer puesto, con una proporción que alcanzó el 13,5 % del total de muertes en 2025.

El factor principal del aumento de los decesos por muerte senil es el avance del envejecimiento demográfico, que ha llevado a que las personas de 80 años o más representen el 10 % de la población total. Además, influye el hecho de que, desde la implantación del sistema de seguros de cuidados de larga duración, han aumentado los fallecimientos en el hogar y en centros asistenciales, consolidándose una tendencia a aceptar como “muerte serena tras una larga vida” el exhalar el último suspiro pacíficamente, sin recurrir a tratamientos de soporte vital propios de hospitales.

Material de referencia (en japonés)

Resumen de las estadísticas demográficas mensuales de 2025 (cifras aproximadas), Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

(Imagen del encabezado: Pixta.)