Copago sanitario en Japón: muchas personas mayores consideran inevitable el aumento de los costes

Los gastos en atención médica están aumentando en Japón en un contexto de envejecimiento demográfico. Una encuesta reciente reveló que un creciente número de japoneses opina que las personas mayores deberían asumir una mayor parte de la carga económica.

¿Es inevitable el aumento de la carga para las personas mayores?

A medida que avanza el envejecimiento demográfico y se incrementan los costes de la atención médica y de dependencia, la carga que soporta la población activa que sostiene el sistema se vuelve cada vez más pesada.

En una encuesta de opinión al respecto, un 37,1 % de los encuestados consideró que son las personas de la tercera edad las que deben asumir una mayor carga teniendo en cuenta el reparto entre la población activa y la de edad avanzada, una cifra que duplica ampliamente al 18,1 % que opinó que el aumento de la carga para la población activa es inevitable. Por franjas de edad, un 38,8 % de septuagenarios y un 41,9 % de octogenarios parecen asumir ya en cierta medida esta situación, a pesar de tratarse de las generaciones directamente afectadas. El sondeo, realizado por la Federación de Asociaciones de Seguros de Salud (Kenpōren), se llevó a cabo en enero de 2026 entre un total de 3.000 personas.

Actualmente, el copago en ventanilla para los gastos médicos de las personas mayores está estipulado, por norma general, en un 20 % para las personas de entre 70 y 74 años, y en un 10 % para los mayores de 75 años.

Ante la propuesta de elevar en cinco años la edad de aplicación de este copago del 20 % desde la perspectiva de la equidad intergeneracional, el porcentaje de apoyo en el cómputo global (“A favor”: 35,7 %) superó al de rechazo (“En contra”: 22,5 %). Sin embargo, en el caso de que se materializase este incremento de la edad laboral, los resultados mostraron un empate en torno al 30 % tanto a favor como en contra entre las generaciones de sexagenarios y septuagenarios, que se verían afectadas de forma directa por este aumento.

Copagos reducidos: si son niños, “lo primero es acudir a un centro médico”

Cuando se presentan síntomas leves de malestar físico, el porcentaje de personas que opta por “acudir primero a un centro médico” se situó en el 30,6 % en el total de la muestra, mientras que la gran mayoría prefiere observar la evolución tomando medicamentos de venta libre. No obstante, en los 493 hogares con hijos menores de 18 años, la cifra de quienes hacen que sus hijos “acudan primero a un centro médico” se disparó hasta el 69,2 %.

Aunque el copago médico para los niños es del 20 % para los menores en edad preescolar y del 30 % a partir de la educación primaria, muchos municipios subvencionan dicho importe como parte de sus políticas de apoyo a la crianza, por lo que el coste suele ser gratuito o limitarse a unos pocos cientos de yenes. Por este motivo, parece que en muchos casos se opta por la consulta médica bajo la premisa de que “sale más económico que comprar medicamentos sin receta”.

A pesar de que el copago sea nulo o insignificante, los gastos médicos se sufragan mediante las primas que abonan los afiliados a los seguros médicos públicos. Sobre este hecho, el 54,4 % de los hogares con hijos declaró que “lo desconocía”.

Material de referencia (en japonés)

Encuesta sobre la opinión pública nacional respecto a la atención médica y de dependencia, Federación de Asociaciones de Seguros de Salud (Kenpōren)

(Imagen del encabezado: Illust AC.)