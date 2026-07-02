El uso del móvil al volante: récord histórico de accidentes graves y mortales

Tras un descenso coyuntural durante la pandemia de la COVID-19, los accidentes de tráfico con consecuencias mortales o de gravedad han vuelto a registrar una tendencia al alza en los últimos años.

Dos segundos mirando el móvil bastan para desatar el peligro

Según datos de la Agencia Nacional de Policía, el número de accidentes automovilísticos graves y mortales provocados por el uso del móvil al volante alcanzó los 148 casos en 2025 (de los cuales 26 se saldaron con víctimas mortales), la cifra más alta desde que se iniciaron estos registros en 2015. A pesar de que la reforma de la Ley de Seguridad Vial de 2019, que endureció la pérdida de puntos y las multas, y las restricciones de movilidad por la pandemia en 2020 lograron reducir temporalmente la siniestralidad vinculada a los teléfonos, este tipo de accidentes han encadenado cinco años consecutivos de incremento desde 2021.

La gran mayoría de los siniestros viales relacionados con el uso de teléfono móvil se deben a la distracción visual que supone mirar la pantalla. El porcentaje de accidentes mortales sobre el total de siniestros cometidos bajo esta distracción alcanza el 2,7 %, una tasa 3,4 veces superior a la de los accidentes donde no interviene el uso del teléfono móvil (0,8 %).

Se apunta a que el siniestro ocurrido en marzo dentro de un túnel de la autopista Shin-Meishin, en la localidad de Kameyama (prefectura de Mie), se originó cuando la conductora de un camión de gran tonelaje intentaba realizar una captura de pantalla mientras miraba su teléfono móvil. El vehículo embistió por detrás a un automóvil, lo que desencadenó una colisión múltiple que se cobró la vida de seis personas, entre ellas tres niños. Según las informaciones publicadas, la fiscalía argumentó en el alegato inicial de la primera vista del juicio que la camionera acusada “condujo a una velocidad de 82 km/h manteniendo la mirada apartada de la carretera durante unos 13 segundos”.

Diversas investigaciones científicas advierten de que el peligro acecha en el momento en que un conductor aparta la vista para mirar la pantalla del teléfono durante dos segundos o más. De acuerdo con los cálculos de la Agencia Nacional de Policía, un vehículo que circula a 60 km/h recorre un espacio de 33,3 metros en tan solo dos segundos. Aunque se crea estar manteniendo una distancia de seguridad adecuada, un instante de distracción provoca una oportunidad muy elevada de provocar una tragedia.

Material de referencia (en japonés)

¡No lo haga! Uso de teléfonos inteligentes, móviles y otros dispositivos mientras se conduce, Agencia Nacional de Policía

(Imagen del encabezado: Pixta.)