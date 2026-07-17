Siniestralidad laboral: Japón registró 135.000 víctimas mortales y heridos en 2025

Aunque el número de víctimas por accidentes laborales en Japón se ha reducido drásticamente en comparación con la era del “milagro económico”, en los últimos años se observa una tendencia al alza. Con el incremento de los trabajadores de edad avanzada, el grupo de mayores de 60 años representa ya el 30 % del total de las víctimas.

Según los datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, el número de fallecidos por accidentes de trabajo en 2025 (excluyendo los casos derivados de la COVID-19) se situó en 700 personas (46 menos que el año anterior), un mínimo histórico. Por su parte, el número de fallecidos y heridos con bajas de cuatro días o más se situó en 135.333 personas (385 menos que el año previo), manteniéndose por encima del umbral de las 130.000 personas por quinto año consecutivo.

La cifra de víctimas mayores de 60 años alcanzó las 42.318 personas, un nuevo récord histórico. La proporción de trabajadores de edad avanzada sobre el total de siniestros laborales crece año tras año, y en 2025 llegó al 31,3 %.

El número de fallecidos ha disminuido considerablemente

En la década de 1990 el número de víctimas mortales por accidentes laborales superaba las 2.000, pero en la actualidad se ha reducido a casi una tercera parte de esa cifra. El número de afectados con bajas de cuatro días o más, en cambio, muestra una tendencia de crecimiento moderado durante la última década, tras registrar una cifra de 105.718 personas en 2009.

Por sectores económicos, la construcción registró la mayor mortalidad en 2025, con 214 fallecidos (el 31 % del total), seguida por la industria manufacturera, con 115 personas, y el sector del transporte terrestre de mercancías (incluidos camiones) con 80. En cuanto a las víctimas con bajas de cuatro días o más, la industria manufecturera encabezó la lista con 26.371 personas.

La tasa de siniestralidad laboral, el índice de frecuencia anual de lesiones y muertes por cada 1.000 trabajadores, se situó en 2023 en 4,022 puntos entre los mayores de 60 años. En comparación con la franja de los 30 a 39 años, este indicador representa aproximadamente el doble en el caso de los hombres y cerca del cuádruple en el de las mujeres.

Material de referencia (en japonés)

Estado de la siniestralidad laboral, Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar

(Imagen del encabezado: Pixta.)