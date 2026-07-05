Una guía para eliminar las colas en los aseos: debe haber más inodoros femeninos que masculinos

El problema de las largas colas frente a los aseos femeninos en estaciones, centros comerciales y eventos es una cuestión que se viene señalando desde hace tiempo. ¿Cuál es el trasfondo de esta situación?

“Equiparar el tiempo de espera en los aseos entre hombres y mujeres”

Tras las deliberaciones de un comité de expertos y un periodo de consulta pública, el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo aprobó el 12 de junio la Guía sobre los criterios de dotación y aplicación del número de inodoros en los aseos. En ella se solicita a las sociedades académicas que elaboran los criterios para el número de inodoros, a las administraciones públicas y a los gestores de las instalaciones que instalen los retretes de forma equilibrada para que el tiempo de espera en los aseos de hombres y mujeres sea equivalente. Se estipula, por ejemplo, que “en aquellas instalaciones donde la afluencia de usuarios sea aproximadamente igual entre ambos sexos, el número de inodoros para mujeres deberá ser igual o superior al de los hombres”.

El número de inodoros femeninos es inferior al de los masculinos

Según un estudio realizado por el Ministerio de Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo en 2025, si se toma como valor base 1 el número de inodoros masculinos (sumando los retretes cerrados y los urinarios), la proporción de inodoros femeninos se situaba por debajo de 1 en instalaciones como estaciones, aeropuertos y terminales de transbordadores. El ministerio deduce que “en el momento de la construcción de los edificios, el número de inodoros se calculó bajo la premisa de que los usuarios masculinos eran mayoritarios”. Asimismo, analiza que, en la actualidad, con una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, “la proporción actual de inodoros para hombres y mujeres no se corresponde con la composición real de los usuarios”, lo cual constituye una de las causas de las aglomeraciones.

El aumento de los retretes de estilo occidental prolonga el tiempo de permanencia

La tendencia muestra que el tiempo de permanencia en los aseos se está prolongando tanto en hombres como en mujeres. De acuerdo con un estudio de Central Nippon Expressway, el tiempo medio de ocupación de los aseos en las áreas de servicio y estacionamiento de las autopistas aumentó en comparación con los datos de hace 11 años, incrementándose en unos 60 segundos entre hombres y en unos 30 segundos entre mujeres. El ministerio señala que la progresiva sustitución de los tradicionales retretes de estilo japonés (placa turca) por inodoros de estilo occidental ha hecho que el interior de los cubículos sea más limpio y cómodo, lo cual influye en este incremento del tiempo.

Uso de los cubículos para fines distintos a los fisiológicos

En la encuesta de 2025 del citado ministerio, el porcentaje de personas que respondió que “no permanece en el cubículo para otro fin que no sean las necesidades fisiológicas” se situó en torno al 30 % en las mujeres y al 40 % en los hombres. Entre las mujeres, fueron mayoritarias las que utilizaban el espacio para “arreglarse o cuidar su apariencia”, “maquillarse” y “cambiarse de ropa”, mientras que en los hombres destacó el “uso de dispositivos como teléfonos inteligentes o tabletas”. En su guía, el ministerio también ha solicitado que se conciencie a los usuarios sobre las normas de cortesía y civismo, y que se adopten medidas como la instalación de tocadores y asientos fuera de los cubículos individuales.

Material de referencia (en japonés)

Guía sobre los criterios de dotación y aplicación del número de inodoros en los aseos, Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo.

(Imagen del encabezado: Pixta.)