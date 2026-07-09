Japón registró una cifra histórica de accidentes en la montaña en 2025: 332 fallecidos o desaparecidos

La Agencia Nacional de Policía publicó recientemente su informe sobre los accidentes de montaña de 2025. El número total de personas afectadas alcanzó un récord histórico de 3.623; la cifra de incidentes se mantiene alta: 3.122 casos.

En comparación con los datos de 2024, los incidentes en la montaña en Japón aumentaron en 176 casos y el número de personas accidentadas se incrementó en 266. Los fallecidos y desaparecidos sumaron 332 personas (32 más que el año previo), mientras que los heridos ascendieron a 1.480 (un incremento de 90). Entre los afectados, aproximadamente la mitad fueron rescatados ilesos, cerca del 40 % fueron evacuados con heridas y algo menos del 10 % resultaron muertos o desaparecieron.

A principios de la década de 2010, la cifra de incidentes anuales se situaba por debajo de los 2.000, pero, exceptuando un período durante la pandemia de la COVID-19, ha mantenido una tendencia al alza prácticamente continua. Se considera que esto se debe al incremento de aficionados al montañismo como actividad de ocio y al aumento de montañistas de edad avanzada.

En cuanto a los visitantes extranjeros, los accidentes de montaña alcanzaron los 174 casos (75 más que el año anterior) y afectaron a 246 personas (de las cuales 6 fallecieron o desaparecieron), marcando la cifra más alta en ambos indicadores desde que se empezaron a registrar estas estadísticas en 2018.

Perderse en ruta, la principal causa de los accidentes

Al analizar los casos de las 3.623 personas afectadas según el motivo de su actividad, el montañismo (término que incluye el senderismo, el esquí de travesía y el barranquismo, entre otros) representaba el 79,1 %, seguido por la recolección de plantas silvestres y setas con un 6,5 %.

La causa más frecuente de los percances fue perderse en ruta (30,9 %), seguida de los tropiezos (19,2 %), los resbalones y caídas al vacío (17,3 %), el agotamiento físico (9,8 %) y las enfermedades (8,1 %).

Del total de personas accidentadas, aquellas de 40 años o más sumaron 2.739, lo que equivale al 75,6 %, mientras que los mayores de 60 años alcanzaron las 1.723 personas, un 47,6 %. En cuanto a las víctimas mortales y desaparecidas, las personas de 40 años o más supusieron el 91,6 % con 304 personas, y los mayores de 60 años el 66,6 % con 221 personas.

Incremento notable de los accidentes en la cordillera de Hotaka

Por prefecturas, Nagano registró el mayor número de incidentes de montaña con 358 casos, seguida de Hokkaidō con 199 y Yamanashi con 192. El incremento de personas afectadas fue especialmente significativo en la cordillera de Hotaka, donde se contabilizaron 78 personas, lo que representa un aumento del 38,3 % en comparación con el promedio de los últimos cinco años. Por su parte, el monte Takao (Tokio), que a pesar de su baja altitud registra una gran afluencia de excursionistas, sumó 106 personas afectadas en 2025, un incremento del 4,5 % respecto a la media quinquenal.

Material de referencia (en japonés)

Accidentes de montaña y accidentes acuáticos, Agencia Nacional de Policía

(Imagen del encabezado: Pixta.)