El número de alumnos que necesitan apoyo educativo en japonés se multiplica por 2,5 en 15 años

El número de alumnos de escuelas públicas que requieren asistencia lingüística en japonés ha alcanzado un récord histórico de 84.759 estudiantes en 2025, un incremento de cerca de 2,5 veces en un periodo de 15 años. Estos alumnos representan cerca del 40 % del total de los centros educativos públicos del país.

Un incremento de más de 15.000 alumnos en dos años

El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología ha presentado una recopilación de los datos correspondientes al 1 de mayo de 2025. El concepto de “alumnos que necesitan apoyo educativo en japonés” hace referencia a aquellos menores que, debido a un dominio insuficiente de este idioma, no pueden mantener una conversación cotidiana fluida o encuentran serias dificultades para participar en las actividades de aprendizaje acordes a su curso académico.

La cifra global aumentó en 15.636 estudiantes, lo que supone un incremento del 22,6 % respecto a los 69.123 registrados en el anterior estudio del año fiscal 2023. Los alumnos de nacionalidad extranjera aumentaron un 27,0 %, alcanzando los 73.313, mientras que los de nacionalidad japonesa crecieron un 0,4 %, situándose en 11.446. Tras este repunte se encuentra la creciente contratación de mano de obra extranjera para paliar la escasez de trabajadores en el país, lo que ha provocado un consecuente aumento en el traslado de sus familias.

Concentración y dispersión simultáneas

Por prefecturas, el alumnado se concentra principalmente en las regiones de Tōkai y Minami-Kantō, que albergan un gran tejido industrial y de servicios, hasta el punto de que las cinco principales prefecturas concentran el 60 % del total nacional. Aichi se situó a la cabeza con 15.712 alumnos (un 12,4 % más que en el periodo anterior), seguida de Kanagawa con 10.373 (un aumento del 20,8 %), Tokio con 8.409 (un 33,2 % más), Osaka con 7.920 (un 57,1 % más) y Saitama con 5.924 (un incremento del 35,8 %).

Asimismo, otras prefecturas que cuentan con grandes núcleos urbanos, como Fukuoka, Kioto o Hokkaidō, experimentaron incrementos de entre el 40 % y el 50 %. Por otra parte, en prefecturas como Nagasaki, Iwate o Wakayama, donde la presencia de estos alumnos era residual y apenas alcanzaba unas pocas decenas en la encuesta anterior, las cifras se dispararon entre un 60 % y un 90 % en solo dos años, lo que pone de manifiesto la urgencia nacional de incorporar docentes capacitados para impartir clases de japonés.

El 80 % de los centros cuenta con menos de 10 alumnos matriculados

El número de escuelas públicas que cuentan con al menos un alumno que requiere apoyo educativo en japonés ascendió a 12.668 centros, lo que representa el 39,4 % del total y un incremento de 5,3 puntos porcentuales con respecto al informe previo.

Según el volumen de estudiantes, 8.339 escuelas albergan de 1 a 4 alumnos con este perfil, mientras que 2.113 centros cuentan con un grupo de entre 5 y 9 estudiantes. Esto significa que el 80 % de los colegios e institutos afectados tiene en sus aulas a menos de diez alumnos que necesitan asistencia lingüística. Dado que el Gobierno asigna un profesor de apoyo por cada 18 alumnos que requieren dicha asistencia, a aquellas escuelas con un número reducido de estudiantes afectados les resulta sumamente complejo contar con un docente especializado a tiempo completo, lo que está agravando la carga de trabajo y la presión en el entorno educativo.

Material de referencia (en japonés)

Estudio sobre la situación de acogida de alumnos que necesitan apoyo educativo en japonés, Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología.

(Imagen del encabezado: Pixta.)