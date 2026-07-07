Cool Japan acumula un déficit de 54.000 millones de yenes

Cool Japan acumula un déficit de 54.000 millones de yenesEconomía Política
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El Gobierno japonés aportó 140.600 millones de yenes
Según el informe de actividades del ejercicio 2025 publicado el 24 de junio por la Organización de Apoyo a la Expansión de la Demanda en el Extranjero (Cool Japan Fund., Inc.), la facturación se situó en unos 4.400 millones de yenes, lo que supone un descenso de cerca del 88 % con respecto al año anterior, y se registró una pérdida neta de unos 15.700 millones de yenes.
La Organización Cool Japan se creó en noviembre de 2013. Para abril de 2026, de un capital total de 151.300 millones de yenes, el Gobierno japonés había aportado 140.600 millones. Con el objetivo de vincular el encanto de Japón con su industrialización, el Gobierno japonés y las empresas privadas han venido aportando fondos de forma conjunta e invertido en proyectos de difusión en el extranjero de contenidos, regiones y productos tradicionales japoneses, así como en el sector turístico.
Hasta la fecha se han realizado un total de 83 inversiones, por un valor total de 204.000 millones de yenes, incluyendo proyectos en el extranjero de alto riesgo (en los que resulta difícil que invierta únicamente el sector privado) y proyectos a medio y largo plazo. Sin embargo, se han producido sucesivas retiradas de proyectos que no han logrado recuperar la inversión; esto ha dado lugar a críticas persistentes que cuestionan los efectos de dichas inversiones sobre la apertura de mercados en el extranjero o la dinamización de la industria japonesa, por ejemplo. Como consecuencia, el déficit acumulado ha ido aumentando año tras año hasta alcanzar una cifra astronómica.
El aumento del déficit no se detiene
El Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha elaborado, en tres ocasiones desde 2019, un plan de inversión con los objetivos mínimos que deben alcanzarse. En el plan revisado de noviembre de 2022 se había fijado el objetivo de que el déficit acumulado tocara fondo en el ejercicio fiscal de 2024 y de que el del ejercicio fiscal de 2025 no sobrepasara los 42.600 millones de yenes; el aumento del déficit no pudo frenarse, no obstante, y dichos objetivos no se alcanzaron.
El ministro de Economía, Comercio e Industria, Akazawa Ryōsei, ha declarado que, en caso de no alcanzarse los últimos objetivos, “se estudiará una hoja de ruta concreta para Cool Japan que tendrá como premisa su fusión con otras instituciones o su eliminación”, y a corto plazo está previsto crear un grupo de estudio a tal fin.
Material de referencia (en japonés)
- Informe de actividades del año 7 de la era Reiwa, Cool Japan (Sociedad Anónima de Apoyo al Desarrollo de la Demanda en el Extranjero)
- Acerca de la Organización de Apoyo a la Expansión de la Demanda en el Extranjerox (Cool Japan Fund, Inc.), Ministerio de Economía, Comercio e Industria
- 16 de junio de 2026: resumen de la rueda de prensa del ministro de Economía, Comercio e Industria, Akazawa Ryōsei, tras la reunión del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía, Comercio e Industria
(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: corte de cinta en la ceremonia de inauguración de la organización Cool Japan – 25 de noviembre de 2013, Jiji.)