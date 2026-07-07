Cool Japan acumula un déficit de 54.000 millones de yenes

El déficit acumulado por la organización Cool Japan, un fondo público y privado destinado a difundir contenidos japoneses en todo el mundo, ha superado los 50.000 millones de yenes sin lograr sus objetivos. El Gobierno se plantea eliminarla o fusionarla con otro organismo.

El Gobierno japonés aportó 140.600 millones de yenes

Según el informe de actividades del ejercicio 2025 publicado el 24 de junio por la Organización de Apoyo a la Expansión de la Demanda en el Extranjero (Cool Japan Fund., Inc.), la facturación se situó en unos 4.400 millones de yenes, lo que supone un descenso de cerca del 88 % con respecto al año anterior, y se registró una pérdida neta de unos 15.700 millones de yenes.

La Organización Cool Japan se creó en noviembre de 2013. Para abril de 2026, de un capital total de 151.300 millones de yenes, el Gobierno japonés había aportado 140.600 millones. Con el objetivo de vincular el encanto de Japón con su industrialización, el Gobierno japonés y las empresas privadas han venido aportando fondos de forma conjunta e invertido en proyectos de difusión en el extranjero de contenidos, regiones y productos tradicionales japoneses, así como en el sector turístico.



Cool Japan Park Osaka abrió sus puertas como centro desde el que difundir la cultura japonesa al mundo en la ciudad de Osaka. Fue financiado por la organización Cool Japan. Fotografía del 23 de febrero de 2019. (Jiji)

Hasta la fecha se han realizado un total de 83 inversiones, por un valor total de 204.000 millones de yenes, incluyendo proyectos en el extranjero de alto riesgo (en los que resulta difícil que invierta únicamente el sector privado) y proyectos a medio y largo plazo. Sin embargo, se han producido sucesivas retiradas de proyectos que no han logrado recuperar la inversión; esto ha dado lugar a críticas persistentes que cuestionan los efectos de dichas inversiones sobre la apertura de mercados en el extranjero o la dinamización de la industria japonesa, por ejemplo. Como consecuencia, el déficit acumulado ha ido aumentando año tras año hasta alcanzar una cifra astronómica.

El aumento del déficit no se detiene

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha elaborado, en tres ocasiones desde 2019, un plan de inversión con los objetivos mínimos que deben alcanzarse. En el plan revisado de noviembre de 2022 se había fijado el objetivo de que el déficit acumulado tocara fondo en el ejercicio fiscal de 2024 y de que el del ejercicio fiscal de 2025 no sobrepasara los 42.600 millones de yenes; el aumento del déficit no pudo frenarse, no obstante, y dichos objetivos no se alcanzaron.

El ministro de Economía, Comercio e Industria, Akazawa Ryōsei, ha declarado que, en caso de no alcanzarse los últimos objetivos, “se estudiará una hoja de ruta concreta para Cool Japan que tendrá como premisa su fusión con otras instituciones o su eliminación”, y a corto plazo está previsto crear un grupo de estudio a tal fin.

Material de referencia (en japonés)

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: corte de cinta en la ceremonia de inauguración de la organización Cool Japan – 25 de noviembre de 2013, Jiji.)